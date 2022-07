dall'inviato a Wimbledon. 43esima semifinale slam carriera, 11esima a Wimbledon. Settima rimonta da 2 set a 0 sotto in carriera, la terza negli ultimi 13 mesi dopo quelle al Roland Garros 2021 contro Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Venti titoli dello slam. E infiniti altri record. C’è una ragione se i numeri di Novak Djokovicsono questi. Ed è piuttosto semplice: contro di lui, non è mai finita. Ma proprio mai. Non importa quanto bene si possa giocare, quando avanti si possa andare. Novak Djokovic troverà comunque il modo di metterti il bastone tra le ruote.

Un toilet break necessario a riordinare le idee. Così l'ha definito. E da lì, puntualissimo, l’inizio di un’altra partita. Perché come ha detto lo stesso diretto interessato poi in campo: “ci sono stati due match”. Il primo, straordinario, di un meraviglioso Jannik Sinner. Il secondo, da inizio terzo set, in un crescendo rossiniano del 6 volte vincitore di questo torneo. La conclusione, sfortunatamente per i colori azzurri, l’avrete già intuita da titoli del caso.

Ci ha provato Jannik Sinner. E per come si erano messi i primi due set, ha anche illuso di potercela fare sul serio. E dire che la partita, per l’altoatesino, era iniziata in maniera tutt’altro che semplice. Dodici punti a tre a favore di Nole. Un break e una chance addirittura di 5-1 a favore del proprio avversario. Poi, la luce. Improvvisa. Fortissima. Quasi stordente nella sua proiezione dentro il campo del serbo. Sinner si scrollava di dosso improvvisamente tutte le pressioni del caso iniziando a mostrare al mondo come e perché aveva bruciato in un ‘amen’ tennistico tutte le tappe da ragazzino. Un tennis aggressivo, profondo, di ritmo. Senza paure e, a tratti, di pieno controllo. Un momento incredibile non tanto per la sua qualità, ma per luogo, turno e avversario a cui il menù veniva propinato: i primi quarti di finale di Wimbledon in carriera, il Centrale, Novak Djokovic.

Un’oretta abbondante di strabordare tennistico di Sinner in grado di spiazzare persino uno come Djokovic, un po’ passivo in campo e decisamente poco incisivo al servizio. Si spiega così, senza altri troppi giri di parole, il parziale di 12 game a 3 con cui Jannik Sinner risaliva dall’1-4 del primo set per portarsi sopra due set a zero: 7-5 6-2.

Il tennis però, come l’amore e la guerra, è affare da due entità: una bilancia in cui ricercare chimica, colpe ed equilibri. E dopo il toilet break inevitabile di Djokovic, l’incredibile sbilanciamento dei primi due set iniziava a ricalibrarsi. Un poco saliva il serbo, un tanto scendeva Sinner, in un inesorabile cambio del rapporto di forze che è andato in crescendo, per il lato di Nole, fino alla fine. La ricetta di Novak, soprattutto, al servizio. Per due set poco incisivo ma da inizio terzo fondamentale necessario per cambiare la partita. E così, mentre qualche punto per Nole arrivava più semplice, l’ex n°1 del mondo iniziava a ritrovare anche solidità e profondità dei colpi. Il vero momento decisivo, probabilmente, a inizio quarto set. Quando nuovamente dentro la partita, Djokovic è scappato via a Sinner un po’ troppo facilmente. Un doppio break di vantaggio per il relativamente rapido 4-0 che faceva intuire a Nole come ormai le cose erano cambiate; e metteva Sinner nella complicatissima posizione di provare a sedare un predatore che aveva ormai fiutato il sangue. Missione impossibile. E infatti, nel quinto set, il match è durato pochissimo: un game, al servizio, per Jannik. Poi, il break di Nole e la rapida discesa per completare la settima rimonta in carriera da 2 set a 0 sotto.

Per Djokovic dunque si spalancano le porte della semifinale. Un match che, contro Goffin o Norrie – e dopo il pericolo scampato oggi – sembra quasi un defaticante per il serbo. Per Jannik, invece, resta la solita agrodolce sensazione di queste occasioni: aver spaventato un fenomeno, ma essere uscito sconfitto. Una sentimento provato da tanti, alle più svariate ore e latitudini, su tutte le superfici, negli ultimi quindici anni. Forse questa, l’unica, vera, consolazione del caso. Insieme alla carta d’identità. Prima o poi infatti, questi fenomeni, dovranno arrendersi all’inesorabile scorrere del tempo.

