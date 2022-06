Rafa, che succede? Dopo aver Dopo aver faticato oltremodo con Cerundolo , al netto d’una partita di grazia messa in campo dal giovane argentino, e pur peggiorato al secondo turno con Berankis, s’accende un campanello d’allarme sulle effettive condizioni di Nadal, giunto a Wimbledon in missione Grande Slam.

Rafael Nadal Credit Foto Getty Images

Vero che non è nuovo a certe giornate no a vissute a Londra - battuto negli ultimi dieci anni dai vari Rosol (2° turno), Darcis (1°), Brown (2°) e Muller (4°) - e che infine la pratica Berankis l’ha sbrigata in 4 set come con Cerundolo, però che fatica negli scambi e quanti errori gratuiti (12 solo nel primo parziale, 39 a fine partita), recidivo in back per almeno un’ora in cui s’è perso il conto dei rovesci in corridoio, ma soprattutto e stranamente irrequieto, spesso scuotendo la testa, allargando le braccia.

Avanti 6-4, rimontato un 3-1 di Berankis nel secondo in cui come da copione, ovvero come da primo set, Rafa sbaglia, arranca, poi fiuta il sangue del nemico nel decimo game e lo bracca, Nadal ha subito un altro break in avvio di terzo e rischiato l’1-4, poi alzando finalmente il livello dello scambio. Però Berankis, sotto di due set, ha lasciato andare il braccio giocando ottimi colpi in avanzamento e un paio di splendide stop-volley, oltre a servir bene, manovrare da fondo, accelerare di dritto, cambiare bimane lungolinea fino a due punti dal set già su 5-3, poi vinto 6-4 e molto meritato.

Prima che il lituano, e tutto ciò che di buono aveva mostrato, si sgretolasse nel quarto set, come appagato da un parziale strappato a Nadal sul Centre Court nell’anno del centenario (del centrale di Wimbledon, non di Nadal). Come se avesse compiuto la sua “piccola” e molto insperata missione, Berankis getta via il primo game dell’ultimo parziale e già rischia un gravissimo 0-4 prima della pioggia…

… E Nadal gongola, sospira leggendo un altro oneroso punteggio: 6-4 6-4 4-6 6-3

È stata una giornata no, o quanto meno agrodolce, per i campioni del Roland Garros perché anche Iga Swiatek ha piegato solo al terzo set la lucky loser olandese Lesley Pattinama Kerkhove, n° 138 del mondo, centrando comunque la sua 37ª vittoria consecutiva (come Martina Hingis nel 1997).

E non bastasse il gioco spento di Rafa, o sarà forse un motivo, quando Nadal ha cambiato maglia a fine primo set - approfittando invece del toilet break fra secondo e terzo - s’è intravisto un cerotto medico sul basso addome. E così, anche un po’ per scaramanzia, pensiamo ma non scriviamo quante chance possa avere Lorenzo Sonego , che oggi ha stravinto con Gaston, di compiere l’impresa della vita battendo Nadal sul campo più famoso del mondo.

