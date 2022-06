dall'inviato a Wimbledon. Continua a perdere protagonisti importanti il tabellone del singolare maschile a questa edizione di Wimbledon 2022. Dopo la caduta ieri di Hurkacz, Felix Auger-Aliassime, talentino canadese che si arrende però a uno degli avversari più insidioso dell’intero circuito su questi prati: l’americano Maxime Cressy. Il gioco tutto serve and volley di Cressy, grande servitore e ottimo nel gioco di volo, sorprende Auger-Aliassime che cade in 4 set e 4 ore e 11 di lotta (fin qui seconda partita più lunga del torneo). Un match lottatissimo e chiuso per 6-7 6-4 7-6 7-6 da Cressy, che ha giocato 88 dei 120 punti al servizio scegliendo l’opzione del serve and volley e che ha chiuso il suo match vincendo 95 dei 134 punti in cui è venuto a rete. Insomma, statistiche da anni ’80 per Cressy che dimostra però come su questi campi il serve and volley sia ancora vivo. La vittoria vale all’americano il derby contro un altro giocatore dal servizio molto insidioso: Jack Sock. . Continua a perdere protagonisti importanti il tabellone del singolare maschile a questa edizione di Wimbledon 2022. Dopo la caduta ieri di Hurkacz, dopo l’amaro forfait di Matteo Berrettini questa mattina , in serata arriva anche la caduta di un giocatore che lo scorso anno arrivò fino ai quarti di finale. E’, talentino canadese che si arrende però a uno degli avversari più insidioso dell’intero circuito su questi prati: l’americano. Il gioco tutto serve and volley di Cressy, grande servitore e ottimo nel gioco di volo, sorprende Auger-Aliassime che cade in 4 set e 4 ore e 11 di lotta (fin qui seconda partita più lunga del torneo). Un match lottatissimo e chiuso perda Cressy, chee che ha chiuso il suo match. Insomma, statistiche da anni ’80 per Cressy che dimostra però come su questi campi il serve and volley sia ancora vivo. La vittoria vale all’americano il derby contro un altro giocatore dal servizio molto insidioso: Jack Sock.

Tsitsipas e Shapovalov, che fatica

Sopravvissuti di lusso invece Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. Partiamo dal canadese, che qui lo scorso anno si spinse fino alla semifinale. Shapovalov, dopo aver battuto Nadal a Roma, non aveva più vinto una partita quest’anno e a dirla tutta se l’è vista brutta anche oggi. Il canadese però è riuscito a girare la resistenza di un altro giocatore dal servizio molto insidioso, il francese Rinderknech, alla fine sconfitto per 6-1 6-7 6-7 6-4 6-1. Un risultato che in qualche modo ridà un po’ di fiducia a Shapovalov, che al secondo turno troverà l’americano Brandon Nakashima.

Stefanos Tsitsipas, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Ha dovuto sudare più del previsto anche Stefanos Tsitsipas, testa di serie n°4 del tabellone. Il greco sfidava la favola dello svizzero Alexander Ritschard, che era oggi alla prima partita di sempre nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore. Svizzero, ma cresciuto tennisticamente al college negli Stati Uniti, Ritschard era tornato quest’anno a vestire i colori rossocrociati. La sua è una storia curiosa, perché tra i 19 e i 21 anni aveva rischiato l’amputazione del braccio, subendo ben 4 operazioni chirurgiche. Sul campo 1 contro Tsitsipas l’elvetico ha messo a nudo tutti i limiti del greco su questa superficie, scappando avanti 4-1 nel primo set o non arrendendosi al terzo. Morale, alla fine, Tsitsipas, è stato costretto a 3 ore e 32 di lotta chiuse per 7-6 6-3 5-7 6-4. Per il greco, al secondo turno, c’è in dote l’australiano Thompson.

Holger Rune, capace a Parigi di spingersi fino ai quarti di finale. La prima però sull’erba di Wimbledon del classe 2003 è una lezione da portare a casa per il futuro: 6-3 7-5 6-4 il punteggio a favore dell’americano Giron. Tra gli altri risultati degni di nota della giornata, oltre alla vittoria sofferta di Kyrgios , la sconfitta del giovane danese, capace a Parigi di spingersi fino ai quarti di finale. La prima però sull’erba di Wimbledon del classe 2003 è una lezione da portare a casa per il futuro: 6-3 7-5 6-4 il punteggio a favore dell’americano Giron.

