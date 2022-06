Dall’inviato a Wimbledon. La prima volta non si scorsa mai. Formula abusata nella letteratura e vita di tutti giorni, ma quanto mai vera per Andrea Vavassori. Tennista piemontese, classe 1995, passato attraverso 3 turni di qualificazione per centrare a 27 anni la prima volta in carriera nel main draw di uno slam. E che slam. Wimbledon. Il sogno di ogni bambino, con una racchetta in mano, per eccellenza. Andrea Vavassori quel sogno ha provato a onorarlo al meglio delle sue possibilità, che tennisticamente per il piemontese significano gioco aggressivo: servizio e volée, lui che come doppista ha ottenuto in carriera i risultati più significativi. E in un certo senso questa aggressività di Vavassori aveva in qualche modo anche sorpreso l’americano Francese Tiafoe, testa di serie n°23 del tabellone e favorito d’obbligo della vigilia. Tante discese a rete che avevano permesso a Vavassori di fare partita alla pari in avvio. Poi, l’inevitabile, qui a Londra, per rimettere un po’ a posto le carte in tavola: la pioggia.

Interrotto sul 3-3, 30-15 e servizio, al rientro Andrea Vavassori ha trovato un Tiafoe paradossalmente con le idee più chiare sul da farsi. Di fronte alle tante discese del piemontese, l’americano ha messo a posto a risposta e soprattutto ha trovato più sensibilità sui passanti. Una formula insomma migliore di Tiafoe rispetto a quella dei primi sei game della partita, con l’oretta di pausa abbondante negli spogliatoi a restituire al campo anche la differenza del ranking: Vavassori è il numero 255 del mondo, Tiafoe il numero 28. E c’è una ragione. Al di là dei meriti per l’approccio e per ciò che tutto sommato è un buon servizio, dal lato del rovescio Andrea Vassori ha sofferto tanto, con un costante back difensivo non impeccabile che ha lasciato all’americano le idee molto chiare sul da farsi. Un break immediato al rientro in campo, uno in avvio di secondo set, e Tiaoe si è costruito il cuscinetto di relax per il 6-4 6-4 che ha incanalato la partita. Poi, l’allungo definito nel nono game del terzo, per il triplice 6-4 – punteggio equilatero, per rubare una citazione del maestro Tommasi – che ha regalato all’americano il secondo turno contro Marterer o Bedene.

Andrea Vavassori dunque abbandona subito Wimbledon ma con la gioia di esserci entrato, di essere passato da Rotherham a Church Road, di aver messo lì 59 mila euro di prize money per il primo turno ma soprattutto di essersi passato per la storia di questi viali magici. Ne beneficerà, ne siamo certi, un giorno, la memoria e l’orgoglio.

