La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi secondi: dopo un anno di assenza dal circuito, Serena Williams è pronta a fare il suo ritorno sui campi in erba inglesi . La 40enne americana parteciperà a Wimbledon con una wild card e giocherà in doppio con la numero 4 del mondo, Ons Jabeur, al Wta 500 di Eastbourne la prossima settimana. Williams non disputa una partita ufficiale dall'infortunio muscolare contro Aliaksandra Sasnovich proprio a Londra un anno fa. Non è ancora noto se giocherà solo in singolo o anche in doppio nel terzo Slam del 2022. Ecco 5 domande sul clamoroso ritorno della 23 volte campionessa Slam.

Serena Williams saluta il pubblico di Wimbledon dopo l'infortunio contro Sasnovich Credit Foto Getty Images

Perchè ora?

Probabilmente perché Serena immagina di avere maggiori chance di successo sull'erba, superficie che storicamente si adatta al suo gioco. A Londra ha vinto sette volte il titolo (l'ultimo nel 2016) ed è arrivata in finale nel 2018 e nel 2019. Il rientro a Wimbledon le dà anche la possibilità di migliorare la forma fisica in vista degli US Open in programma il prossimo 29 agosto. Resta da capire se questa decisione sarà il primo tassello di una sorta di tour d'addio: la tennista ha parlato spesso di voler avere più figli (Olympia, la sua unica figlia, è nata nel settembre 2017).

Williams, attualmente al gradino n° 1.208 del ranking avrebbe potuto partecipare a Wimbledon utilizzando una classifica protetta, riservata ai giocatori rimasti inattivi per oltre sei mesi a causa di un infortunio e invece ha atteso il jolly "wild card" nel tabellone del singolare femminile, annunciato martedì, insieme alle britanniche Katie Boulter, Jodie Burrage, Sonay Kartal, Yuriko Miyazaki e Katie Swan. La Williams non è nella lista iniziale delle wild card del doppio femminile, ma ci sono ancora tre posti da riempire, mentre le wild card del doppio misto saranno annunciate il 29 giugno.

Quante chance ha di vincere il torneo?

Non bisogna dimenticare che Serena Williams ha ancora gli occhi puntati sull'obiettivo 24° titolo Slam, che eguaglierebbe il record di sempre di Margaret Smith Court. Farlo a quasi 41 anni sarebbe una vera e propria impresa. Già altre volte ha vinto un titolo al rientro da un infortunio: al Masters di Miami 2004 dopo otto mesi di inattività, agli Australian Open 2007 dopo aver saltato la maggior parte della stagione 2006 a causa di un infortunio al ginocchio, nel 2018 ha raggiunto la finale di Wimbledon e degli US Open dopo essere diventata madre l'estate precedente.

Il suo servizio potente e i colpi pesanti da fondocampo potrebbero ancora essere i più temuti del circuito e sicuramente sarà supportata dal pubblico. Resta ovviamente da vedere se sarà pronta per un torneo di due settimane e in qualità di wild card può essere sorteggiata contro chiunque, compresa l'attuale numero 1 al mondo, Iga Swiatek.

Ons Jabeur Credit Foto Getty Images

Perchè il doppio a Eastbourne con Ons Jabeur?

La tunisina Ons Jabeur, attuale n° 4 del mondo, affiancherà Serena in doppio a Eastbourne. Ai microfoni di Ben Rothenberg per Racquet, la tennista ha detto di essere onorata di “giocare con una leggenda”, ma anche piuttosto nervosa in vista dell’esordio nel tabellone: “Cercherò di essere all’altezza e spero di non commettere troppi errori”, ha raccontato. Jabeur, infatti, non è un’abituale frequentatrice della disciplina. Per arrivare all’appuntamento il più preparata possibile, si è iscritta al torneo di doppio a Berlino, dove, in coppia con Muguruza, ha perso al primo turno con Christian/Marozava al super tie-break. “Ci siamo parlate un paio di volte. È molto simpatica, soprattutto quando è con sua figlia. Parla un buon francese. Ci siamo incrociate una volta, era incinta. Le ho detto: Congratulazioni. Lei ha risposto: Grazie, Ons. E io ho pensato una cosa tipo: Sai il mio nome? Davvero? Sai che esisto? Ho frequentato più Venus che lei. Speriamo di fare il nostro primo allenamento la prossima settimana”. A differenza di Jabeur, l’americana è una specialista del doppio: con la sorella Venus ha vinto 14 Slam e tre medaglie d’oro alle Olimpiadi.

Quali sono i piani di Serena dopo Wimbledon?

Non sono ancora stati annunciati. Probabile metta nel mirino lo Slam di casa, gli US Open, con una o più partecipazioni ai tornei di avvicinamento in terra americana, ovvero il Citi Open a Washington, il National Bank Open di Toronto e il Western & Southern Open a Cincinnati la settimana successiva.

Mouratoglou la seguirà?

L'allenatore di Serena, Patrick Mouratoglou, è stata una presenza costante negli ultimi dieci anni, ma è improbabile che questa estate sia al fianco della sette volte campionessa di Wimbledon. Mouratoglou ha, infatti, annunciato ad aprile che avrebbe lavorato a tempo pieno con l'ex numero 1 del mondo Simona Halep , ponendo fine alla sua relazione con la Williams. Parlando della decisione di recente Mouratoglou ha dichiarato: "Volevo essere leale con lei: sono andato a chiederle cosa avrebbe fatto. Non le era molto chiaro. Le ho chiesto se voleva andare al Roland Garros. Mi ha detto che non lo sapeva. Le ho detto che l'aspettavo lunedì per l'allenamento e se non fosse venuta mi sarei considerata libero. Così è stato".

