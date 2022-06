Continuano a cadere tradizioni in quel di Wimbledon. Quest’anno ad esempio sarà la prima edizione in cui si giocherà nella domenica di mezzo, da sempre dedicata a una pausa del torneo – salvo gli anni d’emergenza in cui la pioggia aveva eccessivamente ritardato il programma – e che da questa edizione, dopo 144, sarà invece dedicata al normale svolgimento di una prima giornata di ottavi di finale. Insieme a questa storica tradizione, cade anche la “sacralità” del centrale. Per la prima volta nella storia infatti il campo principale di Wimbledon è stato aperto prima del torneo per un allenamento. Ad avere l’onore di poter inaugurare il centrale per una sessione di allenamento, Matteo Berrettini e Rafael Nadal.

Ad

I due hanno disputato un set, che come riportano alcuni giornalisti già presenti sul posto, è stato vinto da Berrettini per 6-4. Prima di questa decisione, le uniche persone precedentemente autorizzate a giocare sul Centre Court prima dell’inizio di Wimbledon erano quattro membri dell’All England Club di sesso femminile, il sabato precedente al torneo, come parte di un test sull’attrezzatura. Lo scorso anno però diversi giocatori sono scivolati sul centrale, portando così il comitato esecutivo del club a prendere la decisione di permettere ufficialmente l’allenamento.

Wimbledon Montepremi da urlo a Wimbledon: al vincitore oltre 2,3 milioni di euro! 4 ORE FA

Berrettini commosso dopo la vittoria: "Troppe emozioni tutte insieme"

Wimbledon Moya: "Per Nadal il Grande Slam è un obiettivo realistico" 21 ORE FA