Giornata di presentazione della prossima edizione di Wimbledon 2022, con la consueta conferenza stampa. All’All England Club tenevano banco due casi, su tutti. La questione legata all’esclusione degli atleti russi, per cui ATP/WTA stanno pensando a una contromisura come la non assegnazione dei punti; alla conferma, seppur nei fatti scontata viste le leggi vigenti in Gran Bretagna, della questione vaccini.

Nessun obbligo vaccinale

Partiamo dalla fine, ovvero dai vaccini. Nessuna decisione in merito ma la semplice conferma delle regole vigenti in Inghilterra: liberi tutti. Non sarà necessario alcun vaccino, non sarà necessario esibire alcun passaporto, alcun test, nulla. Né per i giocatori, né per lo staff, né per il pubblico. Il n°1 del mondo e campione in carica Novak Djokovic potrà così tranquillamente difendere il titolo conquistato lo scorso anno, a oggi l’ultimo torneo slam vinto dal serbo.

Novak Djokovic posa con il trofeo di Wimbledon nell'edizione 2021 vinta in finale su Berrettini Credit Foto Getty Images

Confermato: no a russi e bielorussi

Conferme invece sull’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, a cui il chairman dell’All England Club Ian Hewitt ha dedicato un’ampia spiegazione. Queste le parole complete sulla questione, nel comunicato ufficiale che riportiamo tradotto qui sotto:

Riteniamo che questa sia una situazione estrema ed eccezionale che ci porta ben oltre gli interessi del solo tennis. L'invasione in corso da parte della Russia e il danno catastrofico a milioni di vite che si sta verificando in Ucraina sono stati condannati in tutto il mondo da oltre 140 nazioni. Il governo, l'industria, lo sport e le istituzioni stanno tutti facendo la loro parte negli sforzi per limitare l'influenza globale della Russia, compresi i benefici derivanti da manifestazioni di forza commerciali, culturali o sportive. Come parte di questa risposta, il governo del Regno Unito ha stilato una guida per gli organismi e gli eventi sportivi nel Regno Unito, con l'obiettivo specifico di limitare l'influenza della Russia. Abbiamo preso in considerazione questa guida governativa perché siamo un evento di alto profilo del Regno Unito, siamo una delle principali istituzioni britanniche. Per chiarezza: per entrare a Wimbledon non basta solo la classifica, questa non dà automaticamente accesso al nostro torneo.

Dopo un'attenta considerazione rispetto a una serie di fattori, siamo giunti a due solide conclusioni che hanno costituito la base della nostra decisione. In primo luogo, anche se dovessimo accettare iscrizioni di giocatori russi e bielorussi con dichiarazioni scritte, rischieremmo che il loro successo o la loro partecipazione a Wimbledon venissero utilizzati a beneficio della macchina di propaganda del regime russo, cosa che non potremmo accettare. In secondo luogo, abbiamo il dovere di garantire che nessuna azione intrapresa metta a rischio la sicurezza o il benessere dei giocatori o delle loro famiglie. Comprendiamo e ci rammarichiamo profondamente per l'impatto che questa decisione avrà su ogni individuo colpito - e così tante persone innocenti stanno soffrendo a causa di questa terribile guerra. Ma, obbligati ad agire, riteniamo di aver preso la decisione più responsabile possibile date le circostanze, e non vi è alcuna alternativa praticabile nel quadro della posizione del Governo alla decisione che abbiamo preso in questa situazione davvero eccezionale e tragica”.

Insomma, una lunghissima spiegazione, quella di Wimbledon, che sembra voler già anticipare in un passaggio chiave la riunione che ATP e WTA hanno intenzione di fare nei prossimi giorni per prendere una decisione riguardo alla presa di posizione effettuata dall'All England Club. Con quel passaggio “la classifica non dà automaticamente diritto all’accesso a Wimbledon”, Hewitt conferma una subordinazione delle classiche regole del tennis a scelte politiche del Paese evidentemente superiori a qualsiasi accordo in essere tra i vari organismi del tennis. Resta dunque viva la possibilità che ATP e WTA, contrarie a questa scelta, come ritorsione possano non concedere punti a chi parteciperà al prossimo Wimbledon. Ma al di là di questo non hanno altro grande margine decisionale. E dunque russi e bielorussi, a questa edizione dei Championships, non ci saranno.

Daniil Medvedev a Wimbledon: nell'edizione 2022 è confermato il no a russi e bielorussi Credit Foto Getty Images

Nuovo sviluppo del torneo, nuove regole sul tie-break al set decisivo

Confermata infine la nuova conformazione del torneo, che dopo una vita abbandona la tradizionale domenica di pausa a metà torneo – e il conseguente Manic Monday, con tutti gli ottavi maschili e femminili al lunedì. Il torneo sarà così disputato. Ottavi che si svilupperanno tra domenica e lunedì, con il secondo martedì e mercoledì che ospiteranno una combinazione di quarti maschili e femminili. E poi via fino alla fine. La finale del doppio misto al giovedì, la finale del singolare femminile e del doppio maschile al sabato, la finale del doppio femminile e del singolare maschile alla domenica.

Dal punto di vista del regolamento, una nuova novità è l’introduzione del super tie-break ai 10 punti sul 6-6 del set decisivo. Una regola a cui si sono allineati tutti gli slam, uniformando così la disparità che era presente fino allo scorso anno. Resterà dunque un uncium della storia la finale del 2019, in cui si arrivò fino al 12-12 del quinto set tra Federer e Djokovic per poi giocare tutto con un tie-break ai classici 7 punti.

Il manifesto della finale di Wimbledon 2019, la più lunga di sempre: Novak Djokovic batte Roger Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Credit Foto Getty Images

Biglietti: torna 'The Queue'

La chiusura infine è dedicata ai biglietti. Con l’abolizione di ogni restrizione legata al Covid l’evento torna completamente aperto e insieme a quello la possibilità di accedere alla “mitica” coda di Wimbledon, con la vendita diretta a tutti gli appassionati che decideranno di mettersi in fila per provare a conquistarsi il diritto d’accesso a uno dei luoghi più esclusivi non solo del tennis, ma degli eventi sportivi globali.

