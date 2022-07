Le organizzazioni multate hanno preso ad aprile scorso la drastica decisione su raccomandazione del governo inglese, perciò non abbiamo visto scendere in campo sul terreno del Wimbledon così come sull'erba di tutti gli altri tornei inglesi atleti di nazionalità russa e bielorussa per le note vicende riguardanti la guerra in Ucraina e le preoccupazioni che un'eventuale vittoria di uno di questi professionisti potesse diventare mezzo di propaganda dei due regimi. A destar maggior scalpore su tutti l'estromissione di questi atleti proprio daidi Londra, uno dei tornei più importanti e famosi al mondo, a tal punto che ATP e WTA contrariati hanno risposto con la scelta in simultanea di non assegnare punti e "cancellare" il torneo dal ranking mondiale almeno per l'attuale edizione. Se da una parte WTA ha "rincarato la dose" con questa multa milionaria, dall'ATP invece finora non è arrivata alcuna sanzione aggiuntiva, anche se Wimbledon teme che anche dal circuito maschile possa venire comminata una multa salata.