a una conferenza stampa che si terrà venerdì, 17 giugno, anche se l'ora e il luogo non sono stati confermati. Le indiscrezioni si rincorrono sui social e sulle principali testate europee: Rafael Nadal diventerà papà nei prossimi mesi? E ancora: parteciperà a Wimbledon, continuando il sogno Grande Slam? C'è già una data del ritiro? Presto avremo versioni ufficiali su almeno una parte di questi interrogativi. Il campione spagnolo, fresco vincitore del Roland Garros, che in questi giorni si sta allenando al Country Club di Santa Ponça dove la settimana prossima si disputerà l'ATP 250 di Maiorca, ai margini di un evento ufficiale ha rimandato qualsiasi discorso

Nadal futuro papà? L'indiscrezione

Secondo la rivista spagnola "Hola!", la moglie del 22 volte campione Slam, Maria Francisca Mery Perellò, sarebbe in dolce attesa. I due stanno insieme da ormai 18 anni e tre anni fa si sono uniti in matrimonio a Maiorca. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’entourage, ma le foto in copertina e nelle pagine interne della rivista mostrano una “evidente silhouette premaman in costume da bagno”, come riportato anche da Marca.

