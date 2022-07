C’è Cameron Norrie che arriva a Church Road in bicicletta, ripensando a chi diceva d’aver vinto molte sue partite sotto la doccia. O a certi grandi uomini esistenzialisti che camminando riflettevano, decidevano o dimenticavano. C’è Novak Djokovic che a Wimbledon non perde una partita da quando, nel 2017 contro Berdych, s’infortunò al polso e anche oggi si sente invincibile sul Centre Court. C’è Nick Kyrgios che dopo aver distrutto gran parte del suo talento, si ritrova in finale otto anni dopo l’impresa di battere Nadal, senza riavere Nadal in una semi ambitissima di poli opposti che non s’attraggono.

Wimbledon 2022, Elena Rybakina al servizio contro Simona Halep in semifinale Credit Foto Getty Images

Ad

C’è Elena Rybakina, eccola qui, una tennista russa all’epilogo di Wimbledon in presenza dei reali inglesi, poche ore dopo le dimissioni di Boris Johnson da primo ministro e leader Tory. Lui che aveva pubblicamente esortato l’All England Club a bandire i tennisti russi dal torneo. Lei che cresciuta nello Sparta Club, è nata, vive anche e talvolta s’allena a Mosca mentre le varie Azarenka e Sabalenka forse guarderanno la finale da una spiaggia della Florida.

Wimbledon La finale sarà Rybakina-Jabeur: Halep si arrende in due set IERI A 14:25

Di ventitré anni e stesso numero nel ranking mondiale, Rybakina batte bandiera kazaka dal 2018, in un periodo di torsione sportiva e premura capitale Nursultan Nazarbayev: l’ex-presidente satrapo che regalò a dei tennisti russi nuovi passaporti fiammanti di denaro e ambizioni. A Mikhail Kukushkin, che doveva essere la punta del diamante di Nur-Sultan, ad Aleksandr Bublik e Andrej Golubev - che ha pure cittadinanza italiana - finalisti l’anno scorso del doppio al Roland Garros. Ad Elena Rybakina, che pochi giorni prima dei naturalizzati connazionali ha battuto Serena Williams sulla stessa terra.

Ons Jabeur è la prima finalista di Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

E adesso il soldato Jabeur con quel suo fare da guerrigliera, fascia da combattimento e racchetta in pugno, è un gelsomino bianco in missione per essere la prima africana a vincere uno Slam e togliere dall’imbarazzo la futura regina consorte che, patrona di Wimbledon, premierà la campionessa. Diceva al Players' Voice di voler mandare un messaggio molto potente al mondo arabo e lo farà dal centro di gravità del tennis. Sul campo più famoso del mondo, lei che è fonte di profonda ispirazione per il suo: una donna forte, tunisina e musulmana che ha sconfinato nello sport come le sorelle Williams, e certamente Arthur Ashe, travolsero i divieti del tennis afroamericano.

Verso direzioni ostinate e contrarie, Rybakina-Jabeur sarà una finale ideologica, ma specialmente sarà una finale di tennis fra due interpreti fisicamente opposte e vien da dire ovviamente bipolari. All’angolo sinistro Ons Jabeur, l’artista della pallacorda, un metro e sessantasette di linee mediterranee e mano delicatissima: volée stupende e supportate dal miglior rovescio stretto del circuito. All’angolo destro Elena Rybakina, la colpitrice, 184 centimetri di ghiaccio bollente che picchia forte al servizio e fin dalla risposta di dritto, esplodendo i suoi vincenti negli angoli e fra le righe.

Due stili opposti: quello squisitamente vintage e nel caso specifico anche un po’ naif di tennis spettacolare - che su erba si gioca tutto al volo e in slice, d’anticipo e controbalzo - contro il gioco moderno e muscolare che tira dritto e dilaga dappertutto, nel senso di ogni superficie. Se vince Jabeur, sarà un bel messaggio universale. Se vince Rybakina sarà ugualmente meritato e pure a molti servirà da lezione.

Serena Williams compie 40 anni: perchè è la regina del tennis

Wimbledon Ons Jabeur è la prima finalista di Wimbledon: Maria cede al terzo set IERI A 12:26