"Punto finisce quando palla rimbalza due volte" avrebbe detto Vujadin Boskov. Quello che non ha considerato la wild inglese Alastair Gray, n° 283 del mondo, che nel secondo turno con Taylor Fritz ha confezionato una volèe a rete e ha dato le spalle al suo avversario, esultando con il pubblico di casa. L'americano, però, si è letteralmente lanciato nel vuoto, allungando la racchetta e mandando la pallina dall'altra parte, a campo scoperto. Punto da vedere e rivedere in un match vinto in tre set proprio da Fritz.

