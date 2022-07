"C'è sempre la convinzione di potercela fare: è per questo che sono tornata dopo il primo (figlio, ndr). È per questo che sono tornata dopo il secondo. Se non credessi di poter fare queste cose non sarei qui. Essere nei quarti di finale di Wimbledon significa anche che devi sempre andare avanti. Non importa quanti anni hai, non importa quanti figli hai, devi solo andare avanti e credere in te stesso"

Tatjana Maria ha commentato in conferenza stampa la sua indimenticabile vittoria contro Jelena Ostapenko, storia non banale. Nient'affatto. Così la tennista tedesca (prodotto del Baden-Württemberg)ha commentato in conferenza stampa la sua ultimo suo scalpo collezionato dopo quelli di Cirstea e Sakkari nel suo percorso netto sui campi dell'All-England Club. Parole enfatiche,. Nient'affatto.

Maternità e rientro

A quasi 35 anni (tennista più anziana, per così dire, rimasta in tabellone) Tatjana non aveva mai superato un secondo turno negli Slam in sette tentativi dal 2009, nemmeno a Wimbledon, nonostante un'innata predilezione per l'erba testimoniata da quel sigillo al Mallorca Open nel 2018. Nata l'8 agosto (come Roger Federer, che lusso!) del 1987, ai Championships ci è entrata da numero 103 del mondo a complemento di una rincorsa avviata un anno fa, quando era rientrata dalla maternità dopo aver dato alla luce la secondogenita Cecilia. Ripartendo da zero. Per una come lei, tuttavia, che al pari di Serena Williams aveva giocato uno Slam (US Open nel suo caso) in gravidanza nulla poteva essere precluso.

Esempio per tutte

Non è retorica - non ci pare proprio - definire la sua traiettoria un esempio per le colleghe e non solo. Sì perché Tatjana Maria non è un personaggio da "zero a zero" e dopo il successo con Sakkari aveva diffuso un messaggio non banale:

“Spero di essere un modello per tutti, e che grazie al mio esempio le mie colleghe capiscano che si possono avere figli e tornare ad essere competitivi. Forse però c’è bisogno di più aiuto per le mamme da parte del tour"

Ora che la tenace tennista nonché mamma di Cecilia e Charlotte (9 anni la primogenita e già piuttosto disinvolta con la racchetta in mano) ha fatto il suo ingresso nelle magnifiche otto di Wimbledon di certo i suoi virgolettati avranno acquisito ancor più decibel. Martedì prossimo affronterà la connazionale Julia Niemeier, di ben 12 anni più giovane: scommettiamo che venderà cara la pelle?

