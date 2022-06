Iga Swiatek, in una versione decisamente meno brillante del solito, raggiunge il terzo turno di Wimbledon. Lo fa battendo la lucky loser olandese, n° 138 del mondo, Lesley Pattinama Kerkhove in tre set combattuti e centrando la 37ª vittoria consecutiva (come Martina Hingis nel 1997).

La cronaca del match

Ad

Avvio complicatissimo per la n° 1 del mondo che concede all'olandese addirittura due break: valutazioni sbagliate, colpi fuori di metri e, forse, avversaria sottovalutata. Un mix che innervosisce la polacca che fatica a trovare punti di riferimenti. Poi però la classe e l'esperienza fanno la differenza. Pur non brillando la regina del Roland Garros chiude 6-4 in 41 minuti di gioco. Pattinama Kerkhove non ha nulla da perdere e continua a macinare punti col servizio con alte percentuali con la prima: si procede on serve fino al settimo game, sciagurato per Swiatek: break. La classe '91 olandese è on fire, Iga in confusione (ferma il gioco, perdendo il punto, per una palla da lei giudicata out e sbaglia un facile rovescio a campo aperto): 5-3. Pattinama Kerkhove serve per l'1-1 e al primo set point porta la contesa al terzo e decisivo parziale. 13 gratuiti della 21enne di Varsavia, irriconoscibile. Nel terzo e decisivo set, però, l'inerzia cambia ancora una volta: Swiatek annulla due palle break e da lì non ne concede più fino al 6-3 finale.

Wimbledon Swiatek non tradisce sul Centrale, Gauff vince con il brivido 28/06/2022 A 13:56

Amanda Anisimova Credit Foto Getty Images

Avanza anche Amanda Anisimova

Ha dovuto metterci l’anima, ma Amanda Anisimova ce l’ha fatta. L’americana di Freehold, numero 25 del ranking WTA, ha visto i fantasmi nel derby con la più esperta Lauren Davis, ma dopo un primo set negativo è riuscita a cambiare marcia e a chiudere con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Il dato che più salta all’occhio è quello relativo al servizio: Anisimova ha vinto il 65% di punti con la seconda e ha stampato anche 6 ace. Per la prima volta in carriera, la testa di serie numero 20 raggiunge il terzo turno ai Championship: al prossimo turno se la vedrà con la vincente di Gauff-Buzarnescu.

Swiatek, la top5 dei colpi al Roland Garros 2022: Iga, dominio totale!

Tennis 360 Iga Swiatek, un dominio incontrastato con 6 titoli consecutivi 04/06/2022 A 15:22