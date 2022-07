Sta succedendo di tutto nel match valido per il terzo turno di Wimbledon tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas : polemiche, tensione e anche tantissimi punti spettacolari. Come l'ormai celebre battuta da sotto del bad boy australiano rivisitata con l'impatto della pallina in mezzo alle gambe. Nel primo set il greco viene sorpreso dalla "magata" di Kyrgios e manda a rete il tentativo di risposta in back. Vedere per credere: