dall’inviato a Wimbledon. In finale senza giocare, ma non avrebbe voluto finisse così, era pronto per la partita e tutta l’adrenalina. Il viaggio, partito da bambino un po’ oltre il peso forma e arrivato, con difficoltà, fino alla finale di Wimbledon. E poi ancora il rapporto con Djokovic, cambiato radicalmente dopo quando accaduto al serbo in Australia, con i due che prima non si sopportavano, ora si scrivono DM su Instagram. Non aver dormito la scorsa notte, non sapere come gestire le emozioni della finale e tanto, tanto altro ancora. E’ un fiume in piena Nick Kyrgios nella conferenza stampa odierna, arrivata dopo il ritiro di ieri sera di Rafa Nadal e che lo proietta nella finale di Wimbledon 2022. Vi riportiamo, tema per tema, tutti gli estratti più interessanti.

Sul ritiro di Rafa

Non è il modo in cui volevo arrivare alla finale. Come uno che ama la competizione, volevo davvero giocare la partita. Rafa è un giocatore con cui ho avuto tante belle battaglie prima. Spero guarisca presto e di rivederlo sul circuito. Io l’ho scoperto ieri sera a cena. La mia prima sensazione è stato qualcosa di simile a una delusione. Tutte le mie energie erano già su come affrontare la partita, su che tipo di sensazioni avrei provato e cose del genere. Ovviamente per lui non dev’essere stata una scelta facile. Non aveva praticamente perso una partita quest’anno.

Sui tre giorni di pausa, sono di aiuto o rompono la routine?

Ci ho pensato molto la scorsa notte. Avevo trovato una buona routine. Ovviamente subito la gente ha detto “ecco, ha un giorno in più di pausa”. Ma è un po’ uno shock per me perché avevo giocato così tante partite e improvvisamente mi ritrovo con 3 giorni liberi, due giorni e mezzo... Sicuramente oggi pomeriggio dovrò provare a fare un allenamento un po’ più intenso, a simulare un po’ di partita. Quindi sì, da un certo punto di vista oggi non poter competere cambia un po’ le cose: arrivare in finale senza aver giocato la semifinale leva un po’ di adrenalina. Ma è ok. Cerco di vederci il positivo: posso riposare il mio fisico.

Sulle sensazioni adesso

La scorsa notte ho dormito malissimo. Avrò dormito un’ora in tutto per via di quel che è successo e per l’eccitazione. Ho avuto un po’ d’ansia. E sono abbastanza nervoso, cosa che non sono mai di solito. Ci sono tante persone che vogliono che io faccia bene. Speriamo di dormire un po’ meglio stanotte.

Su cosa ha imparato da se stesso negli ultimi 11 giorni

Penso che mi abbia aiutato molto il titolo in doppio in Australia. Giochi una partita. Ti riposi. Ti alleni. E rigiochi. E via così. Ho capito che non puoi andare in giro troppo. Stai a casa, ti rilassi, cerchi di staccare un po’. Penso di aver capito questo approccio già a Melbourne. Ecco, prima nella mia carriera non capivo che i giorni off tra una partita e l’altra sono cruciali.

Su Djokovic

Abbiamo una specie di ‘bromance’ in questo momento, che è piuttosto strana. Tutti sanno che per un bel periodo non è che ci fossimo molto simpatici, diciamo così. Ma era anche una cosa buona per questo sport perché ogni volta che giocavamo c’era piuttosto attesa per vedere cosa sarebbe successo. Era interessante per voi media, per la gente che guardava. Quel che è successo è che penso di essere stato l’unico giocatore a prendere le sue difese chiaramente per quello successo in Australia. E penso che sia lì che ci siamo guadagnati il rispetto. Più che sul campo proprio una questione di quanto hai un momento di crisi nella tua vita e qualcuno ti viene in aiuto. Adesso ci scambiamo DM su Instagram e cose di questo tipo. E’ strano. Tipo a inizio settimana mi ha detto: “Spero di vederti domenica in finale”.

Nick Kyrgios e Novak Djokovic. Credit Foto Imago

Sul suo rapporto amore/odio col tennis, cambierà dopo questo torneo?

Non lo so. Ci sono delle volte che odio questo sport, delle altre dopo penso di essere una delle persone più competitive che si siano mai viste. Più che il tennis mi piace proprio competere, che sia con il mio Nintendo o quando gioco a basket. Una cosa è certa: che vinca o che perda domenica sarò contento. Non pensavo che a 27 anni sarei riuscito ad arrivare qui. Pensavo che fosse ormai un po’ andato a questo punto della carriera. Ora però ho la mia chance.

Sul rapporto con gli ex giocatori australiani, poco dalla sua parte

Non so che problema abbiano con me, davvero. Non sono mai stati molto carini nei miei confronti. Non mi hanno mai supportato. A parte Hewitt, che da capitano di Davis mi conosce meglio, sa come sono e sa che ho bisogno dei miei spazi. E’ abbastanza triste perché da parte degli ex giocatori, la parte maschile, del tennis australiano davvero nessuno tifa per me. Mi dispiace. Non so perché.

Su quella foto postata di lui da bambino

Beh, un bambino affamato. Guardate la foto. Guardate chi ero. A Canberra, su dei campi orribili. Guardate dove sono arrivato, alla finale di Wimbledon. Spero possa essere d’ispirazione per ogni bambino là fuori che è fuori dal giro giusto o che riceve commenti negativi. Spero che significhi che è possibile. Non smettete di crederci. Dovete credere in voi stessi. A un certo punto della mia carriera anche chi mi stava vicino aveva smesso di crederci, di credere che sarei potuto arrivare qui. Ma io mai. Io non ho mai smesso. Penso che sia un messaggio forte per ogni bambino che sta là fuori e non crede molto in se stesso. Andate avanti. Guardate quella foto: sembro Manny di 'Modern Family'.

Sul futuro, se dovesse vincere, cosa cambierebbe

No, nulla. Non mi metterei comunque a viaggiare per più di 4 o 5 mesi. Gioco a tennis da quando ho 7 anni. Non voglio levare tempo alla mia famiglia e a chi amo. Non voglio essere solo uno che gioca a tennis tutto l’anno e poi si perde quei momenti.

Sul fatto che possa diventare una transizione al post Federer-Nadal-Djokovic

No no, assolutamente no. Non chiedetemi questo. Se dovessi vincere non chiedetemi di rifarlo (risate in sala stampa). Non nascerà mai più qualcuno che tocca la palla come Roger, qualcuno competitivo come Rafa o qualcuno che semplicemente vince tutte le partite quando deve come Djokovic. Ci sono dei ragazzi fortissimi. Alcaraz e Sinner, che giocano senza paura. Penso però che nessuno sarà in grado di ripetere i loro passi. E sarà un giorno triste quando smetteranno. Ho fatto un podcast a riguardo dove dicevo che le persone davvero danno per scontato cose che non sono scontate. Guardate Lebron in NBA ad esempio. E’ in giro da 18, quadi 19 anni. E’ ancora al top ma c’è comunque qualcuno che lo critica. Federer, Nadal e Djokovic sono una rarità.

Sulla finale e sulla notte senza sonno

No, non riuscivo a dormire. Mi immaginavo vincere. Mi immaginavo perdere. Non sono mai arrivato a questo punto e non so come sia. Ecco, qui è sicuramente dove Djokovic ha un grande vantaggio. Lui è stato qui molte volte e sa cosa aspettarsi, io no. Tutte queste cose mi giravano per la testa e ho dormito veramente male. Adesso non vedo l’ora di andare in campo. Mi sento come una palla di energia pronta a esplodere. Vorrei che la finale si giocasse subito, che fosse già adesso. Ma so che devo calmarmi. Ci sono ancora un paio di giorni. Stanotte spero di dormire meglio, mi prendo una bella camomilla e spero in un riposo migliore.

