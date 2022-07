Amici amici e poi... E poi Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas se le danno di santa ragione, scagliano palline verso il pubblico, si tirano addosso, chiedono la squalifica dell'altro, esultano dopo i nastri, fanno "trash talking", protestano con il giudice di sedia e se la prendono anche con i giudici di linea. Ma quando, nel quarto parziale, si gioca solo a tennis, è spettacolo vero. Succede di tutto sul campo 1 di Wimbledon e alla fine la spunta in quattro set l'australiano, che batte il greco per la quarta volta in carriera su cinque partite - l'unica vittoria di Stefanos è arrivata in Laver Cup -, raggiunge gli ottavi di finale e si candida ancora di più a essere un possibile protagonista fino alla fine, tenuta mentale permettendo. Il punteggio finale è 6-7 6-4 6-3 7-6: Kyrgios trova Brandon Nakashima agli ottavi.

Kyrgios protesta con il giudice di sedia per il gesto di Tsitsipas Credit Foto Twitter

Vince il giocatore che ha indirizzato la partita dalla sua parte, nonostante si sia trovato sotto dopo il primo set perso al tie break. Tsitsipas poi entra nella lotta, si sporca le mani, dà motivo all'avversario di protestare scagliando la pallina contro il pubblico dopo aver perso serv t. "Se lo avessi fatto io...", dice Nick. "Tu ascolterai quello che dirò di te in conferenza stampa", le parole rivolte al giudice di sedia, che già si era dovuto sorbire lo sfogo di Kyrgios per una chiamata sbagliata del giudice di linea. "Siamo a Wimbledon, nel campo 1...", si lamenta il nativo di Canberra, riferendosi al livello dei giudici.

La miccia si accende appunto alla fine del secondo set, quando Kyrgios protesta e nessuno capisce perché. "Non può giocare, la partita deve finire". Sembra un'uscita di testa, invece le immagini poi mostrano il lancio di palla di Tsitsipas: rischioso. Sta di fatto che - dicevamo - Stefanos sporca una partita che invece dovrebbe tenere il più tranquilla possibile. Viene così fuori il lato peggiore del suo carattere, anch'esso forte pur essendo spesso sopito a differenza di quello dell'avversario: nel quarto game del terzo set c'è il break di Kyrgios, nel gioco successivo Nick serve da sotto su 40-0, Tsitsipas arriva sulla palla e la scaglia verso il pubblico. Penalty point, Stefanos protesta e accusa: "Dall'altra parte c'è un giocatore che mi impedisce di giocare a tennis". Il greco esce di testa e inizia a mirare l'avversario ogni volta che ne ha la possibilità, anche a costo di mandare la palla fuori dal campo. Dal canto suo, Kyrgios nel nono game - l'ultimo del set - trova due nastri a favore. Scuse? Macché. Esultanze, semmai.

Kyrgios Credit Foto Getty Images

Il quarto set è quello in cui più degli altri si può apprezzare lo straordinario livello di tennis dei due contendenti, che si trovano entrambi a dover salvare palle break - quattro Kyrgios, sei Tsitsipas - prima di arrivare al tie break, con tanto di pausa per chiudere il tetto. Ma il protagonista è sempre l'australiano: sembra farsi male dopo il primo game, ironizza su una risposta lunga di Tsitsipas ("buona risposta") e se la prende con il suo angolo quando le cose non vanno. Alla fine vince Nick, l'uomo che ha portato la partita dalla sua parte. E che ora può arrivare fino in fondo: ora ci sarà Brandon Nakashima, poi eventualmente Alex de Minaur o Chirstian Garin.

