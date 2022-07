Wimbledon 2022, Day 11 - Ons Jabeur v Tatjana Maria ed Elena Rybakina v Simona Halep sono le semifinali di Wimbledon a partire dalle 14:30 sul Centre Court.

Elena Rybakina v Simona Halep, secondo match del Centre Court - Simona Halep ha due obiettivi: tornare in finale a Wimbledon tre anni dopo il suo secondo titolo Slam e togliere l'All England Tennis dall'imbarazzo di avere una tennista moscovita all'epilogo di Wimbledon, in presenza dei reali. Perché seppur di nazionalità kazaka dal 2018, Elena Rybakina è nata, vive e s'allena in Russia... Con le varie Azarenka e Sabalenka, loro bielorusse, a guardare (forse) il torneo dalla Florida. Rybakina, alla sua prima semifinale Slam, ha 23 anni e lo stesso numero di ranking mondiale. Dei 3 precedenti spalmati in altrettanti anni, Halep ha vinto gli ultimi due a Dubai 2020 (finale) e Flushing Meadows 2021, perdendo per ritiro a Wuhan nel 2019.

Programma Day 10: giovedì 7 luglio 2022

CAMPO CENTRALE dalle 14:30

O. Jabeur (TUN) 3 v T. Maria (GER)

E. Rybakina (KAZ) 17 v S. Halep (ROU) 16

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

