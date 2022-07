Wimbledon 2022, day 9 - L'anno scorso Berrettini in finale, quest'anno uno strepitoso Jannik Sinner ai quarti di finale: il feeling italiano coi Championships continua e allora oggi l'appuntamento è di quelli immancabili: ore 14:30 sul Centre Court di Wimbledon, Novak Djokovic contro Jannik Sinner. Gli altri match del giorno: Goffin-Norrie sul Campo 1 e i primi due quarti femminili: Bouzkova-Jabeur e Maria-Niemeier.

Ad

Il match del giorno

Wimbledon Djokovic incorona Sinner: "Mi rivedo in lui. Sarà complicato per entrambi" 6 ORE FA

Novak Djokovic v Jannik Sinner (primo match del campo Centrale alle 14:30) - Dopo il - Dopo il capolavoro con Carlos Alcaraz , Jannik Sinner è chiamato ad un'altra impresa sul Centrale di Wimbledon. L'altoatesino si gioca l'accesso alla semifinale dello Slam londinese contro il 20 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel remake dei secondo turno dell'edizione 2021 del Masters di Montecarlo, terminato 6-4 6-2 a favore del campione serbo. Chi passa sfiderà il vincente di Goffin-Norrie.

Programma Day 9: martedì 5 luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

N. Djokovic (SRB) 1 v J. Sinner (ITA) 10

M. Bouzkova (CZE) v O. Jabeur (TUN) 3

Campo n.1 - 14:00

T. Maria (GER) v J. Niemeier (GER)

D. Goffin (BEL) v C. Norrie (GBR) 9

Djokovic elogia Sinner: "E' il futuro e il presente del tennis"

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Sinner: "Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto"

Tennis Il dritto di Sinner, il rovescio di Djokovic: Wimbledon sogna 8 ORE FA