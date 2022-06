Wimbledon 2022, day 3! : nuovo appuntamento sul centrale per Novak Djokovic - il suo match di secondo turno con Thanasi Kokkinakis potrebbe darci spettacolo - e per Andy Murray idolo di casa in un match dal sapore vitage con Long John Isner. Per l'Italia, Jannik Sinner gioca contro lo svedese numero 88 ATP Mikael Ymer mentre Elisabetta Cocciaretto, reduce dal suo primo successo negli Slam battendo la connazionale Trevisan, affronterà la romena Irina Camelia Begu. Torna l'emozione dei Championships : nuovo appuntamento sul centrale per- il suo match di secondo turno con Thanasi Kokkinakis potrebbe darci spettacolo - e peridolo di casa in un match dal sapore vitage con Long John Isner. Per l'Italia,gioca contro lo svedese numero 88 ATP Mikael Ymer mentre, reduce dal suo primo successo negli Slam battendo la connazionale Trevisan, affronterà la romena Irina Camelia Begu.

Il match del giorno

Jannik Sinner vs Mikael Ymer - Sono giovani-vecchie conoscenze Next Gen che si sfidano da Milano nel 2019 e sono 2-1 nell'head-to-head con ultimo netto successo di Jannik al Roland Garros 2021. E sarà un'occasione da non mancare anche qui a Wimbledon per Sinner, che al terzo turno potrebbe sfidare il due volte campione del torneo, e padrone di casa, Andy Murray.

Gli italiani in campo

Jannik Sinner vs Mikael Ymer - Campo 3, terzo match

Elisabetta Cocciaretto vs Irina Begu - Campo 15, terzo match

Programma Day 3: mercoledì 29 giugno 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

1. Novak Djokovic vs Thanasi Kokkinakis

2. Caroline Garcia vs Emma Raducanu

3. Andy Murray vs John Isner

Campo n.1 - 14:00

1. Jule Niemeier vs Anett Kontaveit

2. Cameron Norrie vs Jaume Munar

3. Maria Sakkari vs Viktorija Tomova

Campo n.2 – 12.00

1. C. Ruud (NOR) 3 v U. Humbert (FRA)

2. A. Kerber (GER) 15 v M. Linette (POL)

3. T. Griekspoor (NED) v C. Alcaraz (ESP)

4. Q. Wang (CHN) v H. Watson (GBR)

Campo N.3 – 12.00

1. R. Peniston (GBR) v S. Johnson (USA)

2. Y. Wickmayer (BEL) v J. Ostapenko (LAT)

3. J. Sinner (ITA) 10 v M. Ymer (SWE)

4. K. Kawa (POL) v O. Jabeur (TUN) 3

Campo n.12 – 12.00

1. A. Kalinina (UKR) 29 v L. Tsurenko (UKR)

2. T. Paul (USA) 30 v A. Mannarino (FRA)

3. P. Udvardy (HUN) v E. Mertens (BEL)

4. T. Van Rijthoven (NED) v R. Opelka (USA) 15

Campo n.18 – 12.00

1. F. Tiafoe (USA) 23 v M. Marterer (GER)

2. T. Maria (GER) v S. Cirstea (ROU) 26

3. M. Chwalinska (POL) v A. Riske-Amritraj (USA) 28

Campo n.14 – 12.00

1. D. Goffin (BEL) v S. Baez (ARG) 31

2. A. Bublik (KAZ) v D. Lajovic (SRB)

3. D. Parry (FRA) v M. Hontama (JPN)

Campo n.15 – 12.00

1. A. Tabilo (CHI) v M. Kecmanovic (SRB)

2. M. Bouzkova (CZE) v A. Li (USA)

3. E. Cocciaretto (ITA) v I. Begu (ROU)

Campo n.16 – 12.00

2. O. Otte (GER) 32 v C. Harrison (USA)

3. N. Basilashvili (GEO) 22 v Q. Halys (FRA)

Campo n.17 – 12.00

1. S. Zhang (CHN) 33 v M. Kostyuk (UKR)

2. J. Vesely (CZE) v A. Davidovich Fokina (ESP)

3. D. Galfi (HUN) v K. Juvan (SLO)

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

