Wimbledon 2022, Day 10 - Ultime fatiche per Rafael Nadal contro il sempre più fattivo Taylor Fritz e per Nick Kyrgios che affronta il cileno Cristian Garin (nel "quarto di Berrettini") prima d'una semifinale che potrebbe essere il match del torneo. Quarti femminili: Simona Halep contro Amanda Anisimova e Ajla Tomljanovic contro Elena Rybakina.

Il match del giorno

Taylor Fritz vs Rafael Nadal (secondo match del Centre Court dopo Halep-Anisimova delle 14:30) - Dai primi ottavi di finale Slam all’Australian Open, al trionfo di casa a Indian Wells, la carriera del californiano Taylor Fritz è svoltata quest’anno e oggi è ai quarti di finale di Wimbledon a ridosso della top-ten mondiale, numero 14 del ranking ATP e 11 dei Championships. Battuti Lorenzo Musetti all’esordio, il britannico Alastair Gray con il punto più bello del torneo, o slovacco Alex Molcan e il qualificato Jason Kubler Fritz senza mai cedere un set a Londra. Basterà questo suo percorso netto per insidiare Nadal sulla strada del Grande Slam?

Programma Day 10: mercoledì 6 luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

S. Halep (ROU) 16 v A. Anisimova (USA) 20

T. Fritz (USA) 11 v R. Nadal (ESP) 2

Campo n.1 - 14:00

A. Tomljanovic (AUS) v E. Rybakina (KAZ) 17

C. Garin (CHI) v N. Kyrgios (AUS)

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

