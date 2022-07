Lorenzo Sonego alla grande sfida del Centre Court contro Rafael Nadal: Sonego che un anno fa - su questo stesso campo, ma agli ottavi - ha affrontato Roger Federer. E che gran partita che s'attende anche sul Campo 1 fra Wimbledon 2022, day 6! Torna l'emozione dei Championships e per l'Italia sarà una grande giornata di tennis conalla grande sfida del Centre Court contro: Sonego che un anno fa - su questo stesso campo, ma agli ottavi - ha affrontato Roger Federer. E che gran partita che s'attende anche sul Campo 1 fra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas : pochi giorni fa ad Halle ha vinto l'australiano, carichissimo a Wimbledon.

Lorenzo Sonego, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Il match del giorno

Lorenzo Sonego v Rafael Nadal - Dopo aver battuto Djokovic a Vienna nel 2020 e giocato contro Federer sui due palchi più famosi del mondo, il Philippe Chatrier di Parigi e il Centre Court di Wimbledon, Lorenzo Sonego competa il suo "Career dei miti" sfidando per la prima volta Rafael Nadal. Con quante chance di fermare Rafa sulla strada del Grande Slam? Dopo aver battuto Djokovic a Vienna nel 2020 e giocato contro Federer sui due palchi più famosi del mondo, il Philippe Chatrier di Parigi e il Centre Court di Wimbledon, Lorenzo Sonego competa il suo "Career dei miti" sfidando per la prima volta Rafael Nadal. Con quante chance di fermare Rafa sulla strada del Grande Slam? Sonego ha stravinto con Gaston al secondo turno , mentre la peggior versione possibile di Nadal ha sfangato la pratica Berankis fra molti errori e uguali indecisioni. Chissà.

Wimbledon 2022, Rafael Nadal al 2° turno dei Championships contro Ricardas Berankis Credit Foto Getty Images

Programma Day 6: sabato 2 luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

C. Gauff (USA) 11 v A. Anisimova (USA) 20

P. Badosa (ESP) 4 v P. Kvitova (CZE) 25

L. Sonego (ITA) 27 v R. Nadal (ESP) 2

Campo n.1 - 14:00

A. De Minaur (AUS) 19 v L. Broady (GBR)

I. Swiatek (POL) 1 v A. Cornet (FRA)

N. Kyrgios (AUS) v S. Tsitsipas (GRE) 4

Campo n.2 - 12.00

H. Tan (FRA) v K. Boulter (GBR)

R. Gasquet (FRA) v B. Van De Zandschulp (NED) 21

M. Frech (POL) v S. Halep (ROU) 16

Campo N.3 - 12.00

C. Garin (CHI) v J. Brooksby (USA) 29

A. Molcan (SVK) v T. Fritz (USA) 11

P. Martic (CRO) v J. Pegula (USA) 8

Campo n.12 - 12.00

A. Tomljanovic (AUS) v B. Krejcikova (CZE) 13

B. Nakashima (USA) v D. Galan (COL)

COURT 18 - 12:00

J. Sock (USA) v J. Kubler (AUS)

Q. Zheng (CHN) v E. Rybakina (KAZ) 17

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

