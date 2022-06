Novak Djokovic che nel secondo match del Centre Court - sul centrale dopo Parry-Jabeur delle 14:30 - affronterà il connazionale serbo Miomir Kecmanovic. Per l'Italia, aspettando Nadal-Sonego di domani, Jannik Sinner affronterà John Isner. Molto atteso anche il terzo match del Campo 1 fra Oscar Otte ultima testa di serie e il sempre più sorprendente Carlos Alcaraz. Wimbledon 2022, day 5! Torna l'emozione dei Championships ed è già tempo di 3° turno perche nel secondo match del Centre Court - sul centrale dopo Parry-Jabeur delle 14:30 - affronterà il connazionale serbo Miomir Kecmanovic. Per l'Italia, aspettando Nadal-Sonego di domani,affronterà John Isner. Molto atteso anche il terzo match del Campo 1 fra Oscar Otte ultima testa di serie e il sempre più sorprendente

Il match del giorno

Ad

Jannik Sinner v John Isner - Jannik Sinner sfiderà Long John Isner, trentasettenne statunitense e ancora numero 24 del ranking mondiale, semifinalista di Wimbledon nel 2018, fresco di vittoria "in trasferta" con Murray e qui specialmente famoso per aver battuto Nicolas Mahut dopo 11 ore di gioco (spalmate in 3 giorni per pioggia e oscurità): 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68, con 113 dei 216 ace complessivi. Tennis d'altri tempi? Ma no... Era appena il 2010 e questo è Jannik Sinner sfiderà Long John Isner, trentasettenne statunitense e ancora numero 24 del ranking mondiale, semifinalista di Wimbledon nel 2018, fresco di vittoria "in trasferta" con Murray e qui specialmente famoso per aver battuto Nicolas Mahut dopo 11 ore di gioco (spalmate in 3 giorni per pioggia e oscurità): 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68, con 113 dei 216 ace complessivi. Tennis d'altri tempi? Ma no... Era appena il 2010 e questo è IL RACCONTO DEL MATCH DEI RECORD SU EUROSPORT. La partita tra Sinner e Isner è la terza in programma sul campo 2.

Wimbledon Sinner fa impazzire il pubblico: fulmina Ymer con il diritto in corsa IERI A 19:04

Jannik Sinner, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Programma Day 5: venerdì 1° luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

D. Parry (FRA) v O. Jabeur (TUN) 3

N. Djokovic (SRB) 1 v M. Kecmanovic (SRB) 25

C. Norrie (GBR) 9 v S. Johnson (USA)

Campo n.1 - 14:00

H. Watson (GBR) v K. Juvan (SLO)

A. Kerber (GER) 15 v E. Mertens (BEL) 24

O. Otte (GER) 32 v C. Alcaraz (ESP) 5

Campo n.2 – 12.00

F. Tiafoe (USA) 23 v A. Bublik (KAZ)

M. Sakkari (GRE) 5 v T. Maria (GER)

J. SINNER (ITA) 10 v J. Isner (USA) 20

Campo N.3 – 12.00

I. Begu (ROU) v J. Ostapenko (LAT) 12

J. Sock (USA) v M. Cressy (USA) (da terminare)

T. Paul (USA) 30 v J. Vesely (CZE)

S. Zhang (CHN) 33 v C. Garcia (FRA)

Campo n.12 – 12.00

N. Basilashvili (GEO) 22 v T. Van Rijthoven (NED)

M. Bouzkova (CZE) v A. Riske-Amritraj (USA) 28

Campo n.18 – 12.00

L. Tsurenko (UKR) v J. Niemeier (GER)

U. Humbert (FRA) v D. Goffin (BEL)

Campo n.16 – 12.00

J. Kubler (AUS) v D. Novak (AUT) (da terminare)

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Wilander: "Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon"

Wimbledon Maledizione finale: Cilic e Berrettini positivi, tremano Djokovic e Nadal 28/06/2022 A 11:21