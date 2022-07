Wimbledon 2022, Day 12 - Cameron Norrie è un britannico in missione per vincere lo Slam di casa, ma qui Novak Djokovic ha trionfato 6 volte in carriera ed è imbattuto dal 2017, ovvero da quando si ritirò per infortunio al polso con Berdych, poi 26 successi consecutivi. Si parte con la loro semifinale alle 14:30 sul Centre Court, poi sarà la volta dell'attesissimo match fra Nick Kyrgios e Rafael nadal.

Nick Kyrgios v Rafael Nadal, secondo match del Centre Court - Si sono sfidati per la prima volta otto anni fa a Wimbledon (ottavi di finale 2014) e vinse il diciannovenne Kyrgios contro un Nadal già dato per finito all'inizio della sua crisi. Poi gli Slam di Rafa son diventati da 14 a 22, mentre il Si sono sfidati per la prima volta otto anni fa a Wimbledon (ottavi di finale 2014) e vinse il diciannovenne Kyrgios contro un Nadal già dato per finito all'inizio della sua crisi. Poi gli Slam di Rafa son diventati da 14 a 22, mentre il Nasty Nick ha sprecato gran parte del suo enorme talento . In ogni caso, dei 9 precedenti, Kyrgios ha vinto a Cincinnati 2017 e Acapulco 2019 ma gli ultimi tre incontri - compresa la loro seconda partita a Wimbledon nel 2019 (secondo turno) e gli ottavi dell'Australian Open 2020, fino all'ultimo incrocio di Indian Wells 2022 - li ha vinti Nadal. Poli che non s'attraggono.

A teenage Nick Kyrgios shakes hands with Rafael Nadal after their match at Wimbledon in 2014 Credit Foto Getty Images

Programma Day 12: venerdì 8 luglio 2022

CAMPO CENTRALE dalle 14:30 le Semifinali Maschili

N. Djokovic (SRB) 1 v C. Norrie (GBR) 9

N. Kyrgios (AUS) v R. Nadal (ESP) 2

