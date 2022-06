Matteo Berrettini avrebbe dovuto aprire il programma sul campo 1, ma Seconda giornata dei Championships e 4 italiani in campo: sono Sonego e Musetti nel tabellone maschile, mentre nel femminile vedremo Giorgi e Paolini. Tra i big che scenderanno sul Centrale la n° 1 del mondo, Iga Swiatek, il 22 volte campione Slam, Rafael Nadal, e la leggenda americana Serena Williams.avrebbe dovuto aprire il programma sul campo 1, ma è risultato positivo al Covid-19 ed è stato costretto ad abbandonare il torneo

Ad

12:15 - Berrettini positivo al covid, niente Wimbledon

Wimbledon Sinner: “Novità al mio gioco, ho lavorato tanto. Ho preso fiducia" UN' ORA FA

Matteo Berrettini non potrà difendere la finale di Wimbledon. La peggiore delle notizie arriva direttamente dai profili social del tennista romano: l'allievo di Vincenzo Santopadre è risultato positivo al Covid-19 e in quanto tale si è dovuto cancellare dal tabellone maschile dove era testa di serie n° 8 e avrebbe dovuto esordire oggi, martedì 28 giugno, contro il cileno Garin. E' il secondo giocatore positivo nel main draw londinese dopo Marin Cilic. Matteo sarà sostituto dal lucky loser svedese Elias Ymer - LEGGI L'ARTICOLO

Berrettini trionfa a Stoccarda: rivivi la finale con Murray in 90"

11:50 - Tra poco si parte col day 2!

A differenza della giornata inaugurale, il meteo dovrebbe essere benevolo oggi: in attesa degli azzurri, di Nadal e di Serena faremo un giro sui campi minori dove termineranno i match interrotti o rimandati.

11:45 - Le ambizioni di Berrettini

Insieme a Djokovic e Nadal, Matteo Berrettini è uno dei principali favoriti alla vittoria di Wimbledon. Le sue statistiche sull'erba parlano chiaro e le incognite fisiche legate al rientro sono state messe a tacere con due settimane sorprendenti tra Stoccarda e Londra al Queen's. Tra numeri e ambizioni, dentro anche a qualche critica degli esteti, Matteo è ormai nell'elite del tennis.

Berrettini trionfa a Stoccarda: rivivi la finale con Murray in 90"

11:30 - Serena Williams e il sogno n°24

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi secondi: dopo un anno di assenza dal circuito, Serena Williams è pronta a fare il suo debutto a Wimbledon. Ecco 5 domande sul clamoroso ritorno della 23 volte campionessa Slam.

Serena: "Tifo per Rafa, ho chiamato il mio cane come lui"

11:00 - Nadal e la missione Grande Slam

Mai come in questo 2022 Nadal sta vivendo un paradosso: la sensazione di non essere al meglio e i risultati sul campo. Con Melbourne e Parigi già in bacheca, Rafa Nadal non poteva certo rinunciare a Wimbledon. E infatti ci sarà. Perché la scalata all'Olimpo di Budge e Laver è solo a metà strada, ma in questo territorio di caccia Nadal si è reso conto di poter essere ancora letale.

Nadal, fine dell'incubo: "Che sollievo, ora riesco a camminare"

Wimbledon Berrettini, Sinner, Giorgi & co: il borsino degli 11 italiani a Wimbledon 25/06/2022 A 10:01