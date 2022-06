Terza giornata dei Championships con Novak Djokovic e Andy Murray impegnati sul Centre Court nei loro match di secondo turno contro Thanasi Kokkinakis (alle 14:30) e John Isner. Per l'Italia, doppio impegno importante: Jannik Sinner affronterà lo svedese Mikael Ymer (terzo match del campo 3) mentre Elisabetta Cocciaretto, fresca di primo successo negli Slam sulla connazionale Martina Trevisan, sfiderà la romena Begu (terzo match sul 15).

11:30 - Ci sono anche Sinner e Cocciaretto

Dopo la positività di Matteo Berrettini, costretto ad abbandonare il torneo per colpa del covid, l'Italia rimane aggrappata a Elisabetta Cocciaretto e Jannik Sinner. I due classe 2001 (insieme a Lorenzo Sonego, che però giocherà domani) cercheranno di tenere alta la bandiera tricolore contro, rispettivamente, Mikael Ymer e Irina-Camelia Begu. Entrambi i match si svolgeranno nel pomeriggio.

11:00 - Djokovic torna in campo

Il serbo è per bookmakers e addetti ai lavori il favorito al titolo, ma in quasi 7 mesi ha giocato solo 23 partite, perdendo per giunta le uniche 2 vere battaglie: Alcaraz a Madrid e Nadal a Parigi. Sparito dai radar dopo il Roland Garros, non è la prima volta in carriera che Djokovic "si isola" dopo la terra di Parigi. Questa volta però sembra diverso. Al primo turno ha battuto in 4 set Kwon Son-woo, raggiungendo l'80a vittoria ai Championship, ma oggi dovrà scalare una montagna molto ripida: Thanasi Kokkinakis.

