Wimbledon 2022, day 5! Torna l'emozione dei Championships e nuovo appuntamento sul Centrale per Rafael Nadal. Dopo i quattro set faticati con l'argentino Cerundolo, Rafa affronterà il trentaduenne lituano Ricardas Berankis, che all’esordio ha battuto Sam Querrey ma a Wimbledon, in otto partecipazioni, non ha mai superato il muro del secondo turno. Per l'Italia, dopo la maratona vinta al quinto con Kudla, Lorenzo Sonego sfiderà il ventunenne francese Hugo Gaston, numero 66 del ranking ATP. Apre il campo 1 Stefanos Tsitsipas, alle 14:00 contro Thompson. A seguire Swiatek contro l'olandese Pattinama Kerkhove.

11:00 - Tra poco si parte!

Seconda giornata di secondi turni a Londra, attesa per Rafael Nadal (secondo match sul Centrale dalle 14:30), il nostro Lorenzo Sonego (intorno alle 13:30/14), Stefanos Tsitsipas (ore 14) e Nick Kyrgios-Filip Krajinovic (secondo match sul 2 dalle 12).

Nadal, fine dell'incubo: "Che sollievo, ora riesco a camminare"

