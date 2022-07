Wimbledon 2022, DAY 5! Torna l'emozione dei Torna l'emozione dei Championships ed è già tempo di 3° turno per Novak Djokovic che nel secondo match del Centre Court - sul centrale dopo Parry-Jabeur delle 14:30 - affronterà il connazionale serbo Miomir Kecmanovic. Per l'Italia, aspettando Nadal-Sonego di domani, Jannik Sinner affronterà John Isner. Molto atteso anche il terzo match del Campo 1 fra Oscar Otte ultima testa di serie e il sempre più sorprendente Carlos Alcaraz.

12:15 - Rivediamo il punto più bello?

"Punto finisce quando palla rimbalza due volte" avrebbe detto Vujadin Boskov. Quello che non ha considerato l'inglese Alastair Gray, n° 283 del mondo, che nel secondo turno con Taylor Fritz ha confezionato una volée a rete, dando le spalle al suo avversario, ed esultato con il pubblico di casa. L'americano, però, si è letteralmente lanciato nel vuoto, allungando la racchetta e mandando la pallina dall'altra parte, a campo scoperto. Punto da vedere e rivedere, allora rivediamolo.

12:05 - Gioca van Rijthoven

Il nostro inviato a Wimbledon Simone Eterno è sul campo 12 per seguire il match di Tim van Rijthoven, che a venticinque anni non aveva mai vinto un match ATP... E si ritrova al terzo turno di Wimbledon dopo aver vinto 's-Hertogenbosch battendo Medvedev in finale. Oggi però si fa dura contro il numero 22 del torneo Nikoloz Basilashvili.

12:00 - Il match del giorno

Jannik Sinner sfiderà Long John Isner, trentasettenne statunitense e ancora numero 24 del ranking mondiale, semifinalista di Wimbledon nel 2018, fresco di vittoria "in trasferta" con Murray e qui specialmente famoso per aver battuto Nicolas Mahut dopo 11 ore di gioco (spalmate in 3 giorni per pioggia e oscurità): 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68, con 113 dei 216 ace complessivi. Tennis d'altri tempi? Ma no... Era appena il 2010 e questo è IL RACCONTO DEL MATCH DEI RECORD SU EUROSPORT . La partita tra Sinner e Isner sarà la terza in programma sul campo 2.

