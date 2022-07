Wimbledon 2022, DAY 6! Torna l'emozione dei Torna l'emozione dei Championships e per l'Italia sarà una grande giornata di tennis con Lorenzo Sonego alla grande sfida del Centre Court contro Rafael Nadal: Sonego che un anno fa - su questo stesso campo, ma agli ottavi - ha affrontato Roger Federer. E che gran partita che s'attende anche sul Campo 1 fra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas: pochi giorni fa ad Halle ha vinto l'australiano, carichissimo a Wimbledon.

12:20 - Chi c'è in campo adesso

Il primi match di oggi sono tra la francese Harmony Tan - che ha battuto Serena Williams debuttando a Wimbledon - e la tennista di casa Katie Boulter sul Campo 2 mentre Cristian Garin, che ha giovato del forfait di Berrettini al primo turno, affronta lo ststunitense testa di serie (29) Jenson Brooksby sul terzo campo.

12:15 - La favola van Rijthoven

Fino a un mese fa era quasi un perfetto sconosciuto, fuori dai 200 del mondo e senza una partita vinta. Poi il clamoroso successo a 'Hertoshenbosch sul n°1 del mondo Medvedev e la wildcard a Wimbledon. Oggi la vittoria su Basilashvili per 6-4 6-3 6-4 vale a Tim van Rijthoven l'ottavo successo consecutivoe e la seconda settimana all'All England Club. Sfiderà Novak Djokovic.

12:10 - Domani Sinner-Alcaraz

E domani sarà la volta di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i talenti più puri del tennis di domani. Battendo Isner, Sinner ha raggiungo ad appena vent'anni il traguardo degli ottavi di finale in tutti gli Slam. Sarà una sfida eccezionale con Alcaraz, di un anno più giovane.

12:05 - Il recap di ieri: Djokovic, Sinner, Alcaraz

Per la prima volta in questo torneo il programma s'è chiuso prima delle 21:00 (italiane): merito dei netti vincitori di giornata come Jabeur, Djokovic e Norrie, che non hanno perso nemmeno un set sul centrale. Idem Alcaraz, Watson e Mertens sul campo numero 1. Solo un po' più elaborata la vittoria di Tiafoe, mentre Maria e Sinner sono stati veloci come il vento. Ostapenko in tre set su Begu, Sock in 4 su Cressy, Paul facile contro Vesely e Garcia con due tiebreak su Zhang. Passano anche Tim van Rijthoven e Marie Bouzkova, così come Goffin, l'esordiente Jule Niemeier e l'australiano Jason Kubler.

12:00 - Il match del giorno

Lorenzo Sonego v Rafael Nadal - Dopo aver battuto Djokovic a Vienna nel 2020 e giocato contro Federer sui due palchi più famosi del mondo, il Philippe Chatrier di Parigi e il Centre Court di Wimbledon, Lorenzo Sonego competa il suo "Career dei miti" sfidando per la prima volta Rafael Nadal. Con quante chance di fermare Rafa sulla strada del Grande Slam? Sonego ha stravinto con Gaston al secondo turno, mentre la peggior versione possibile di Nadal ha sfangato la pratica Berankis fra molti errori e uguali indecisioni. Chissà.

