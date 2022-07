Wimbledon 2022, DAY 9 - Il primo quarto di finale è tra Novak Djokovic e Jannik Sinner: una sfida attesissima che va in scena sul Centre Court alle 14:30. Gli altri match del giorno: Goffin-Norrie sul Campo 1 e i primi due quarti femminili: Bouzkova-Jabeur e Maria-Niemeier.

14:30 - Sinner-Djokovic: si va!

Che lo spettacolo del Centre Court abbia inizio: per seguire il LIVE del match a cura di Matteo Zorzoli, segue il link:

14:20 - Il derby tedesco che vale una semi

Tatjana Maria, madre di due figli, affronta la giovane connazionale Jule Niemeier - classe 1999 e numero 97 del ranking WTA - che agli ottavi ha sconfitto la tennista di casa Heather Watson 6-2 6-4. Sarà un derby da prima volta: nel caso di Niemeier, prima di Wimbledon non aveva ancora vinto un match negli Slam, debuttando all'ultimo Roland Garros.

Jule Niemeier Credit Foto Getty Images

14:15 - Maria-Niemeier sul Campo 1

Tatjana Maria ha quasi 35 anni e non aveva mai superato un secondo turno negli Slam in sette tentativi dal 2009, però è tedesca del Baden-Württemberg e su erba ha sempre giocato bene, con un titolo al Mallorca Open nel 2018. Nata Malek, Maria ha sorpreso Sorana Cirstea all’esordio, eliminato Maria Sakkari al terzo turno e giovato dell'ennesimo disastro sportivo di Jelena Ostapenko che ha avuto 2 set-point consecutivi nel secondo set perdendo al terzo 5-7 7-5 7-5.

Tatjana Maria in Wimbledon Credit Foto Getty Images

14:10 - Sinner socio a vita di Wimbledon

Grazie al successo contro Alcaraz, Jannik Sinner sarà membro a vita dell’All England Club: un merito che spetta a chi disputa i quarti di finale dello Slam londinese. Gli altri italiani soci: il barone De Mopurgo, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Davide Sanguinetti, Matteo Berrettini; Lucia Valerio, Laura Golarsa, Silvia Farina, Francesca Schiavone e Camila Giorgi.

14:05 - Nole show in conferenza stampa

Bon manca mai in un torneo slam di tennis il siparietto in conferenza stampa tra Novak Djokovic e il giornalista italiano Ubaldo Scanagatta. È successo anche a Londra dopo la vittoria del serbo agli ottavi: solita ironia sull'accento marcato e punzecchiatura per l'arrivo in ritardo.

14:00 - Il match del giorno

Non succede, ma se succede, è perché può succedere. Uno: perché il successo di Sinner contro Alcaraz, di potenza e controllo, ma anche sotto pressione generazionale, ha valore intrinseco di svolta della carriera. Due: perché così bene per doti di completezza, il giovane Jannik non aveva mai giocato. Tre: perché resti fra noi ma il miglior Djokovic, quello invincibile, è rimasto sul centrale di New York a cercare i pezzi del Grande Slam.

