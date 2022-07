Sorpresa nel tabellone femminile di Wimbledon: Maria Sakkari, testa di serie numero 5, viene sconfitta in due set dalla tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 6-3 7-5. La numero 103 al mondo approfitta di una Sakkari fallosissima e incostante: per lei ora gli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko, che ha aperto la quinta giornata dei Championships vincendo in rimonta contro Irina Begu (3-6 6-1 6-1). Altra vittoria prestigiosa dunque per Maria, che prima di Sakkari aveva battuto Sorana Cirstea.

Jabeur

Ostapenko si frega le mani, anche perché in caso di successo contro Maria ci sarebbe un quarto di finale contro una tra Jule Niemeirer - numero 97 al mondo che ha battuto Lesia Tsurenko - e Heather Watson, 121 del ranking che ha avuto la meglio su Kaja Juvan. Il tabellone nella parte bassa si sta svuotando ed è presidiato da Ons Jabeur, che continua a correre veloce: la testa di serie numero 3 vince in due set contro la giovane francese Diane Parry (6-2 6-3), dopo essersi sbarazzata senza difficoltà di Mirjam Bjorklund e Katarzyna Kawa. Jabeur agli ottavi di finale affronterà Elise Mertens: la belga, testa di serie numero 24, ha battuto la numero 15 del seeding Angelique Kerber (6-4 7-5), ex campionessa a Wimbledon.

