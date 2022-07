Prima di quest'anno, aveva vinto un solo match negli Slam e proprio qui a Wimbledon, al'esordio nel 2019, dove oggi è la prima tennista ai quarti di finale. La ceca Marie Bouzkova, numero 66 del mondo, nata a Praga il 21 luglio 1998, ha battuto contro pronostico la francese Caroline Garcia 7-5, 6-2. E nel torneo delle sorprese al femminile, affronterà la vincente fra la tunisina Ons Jabeur, che è l'attuale numero 2 del mondo, e la belga Elise Mertens.

Allieva di Bollettieri dai nove agli udici anni, campionessa dello US Open Junior 2014, Bouzkova ha perso ha perso un solo set in questo torneo, il primo giocato, contro la testa di serie numero 7 Danielle Collins. In carriera, la ventitreenne ceca è stata finalista a Guadalajara (due volte), Monterrey e Melbourne.

E poi c'è Tatjana Maria, che ha quasi 35 anni e non aveva mai superato un secondo turno negli Slam in sette tentativi dal 2009, però è tedesca del Baden-Württemberg e su erba ha sempre giocato bene, con un titolo al Mallorca Open nel 2018. Nata Malek, dopo aver sorpreso Sorana Cirstea all’esordio ed eliminato Maria Sakkari al terzo turno, Maria combatte ogni putto e approfitta dell'ennesimo disastro sportivo di Jelena Ostapenko che, avuti 2 set-point consecutivi nel secondo set sul 5-4 e poi 2-0 e servizio nel terzo, riesce a perdere 5-7 7-5 7-5.

Un altro psicodramma per la lettone venticinquenne le cui grandi imprese, il titolo del Roland Garros nel 2017 e la semifinale di Wimbledon 2018, cominciano ad allontanarsi. Oggi tornava infatti per la prima volta da allora a disputare un ottavo negli Slam.

Tatjana Maria non è la sola tedesca ai quarti di finale di Wimbledon, anzi la segue la giovane connazionale Jule Niemeier - classe 1999 e numero 97 del ranking WTA - che nel primo match del Centre Court di oggi ha sconfitto la tennista di casa Heather Watson 6-2 6-4. Sarà un derby da prima volta: nel caso di Niemeier, prima di Wimbledon non aveva ancora vinto un match negli Slam, debuttando all'ultimo Roland Garros.

