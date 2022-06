Tennis

Wimbledon Mats Wilander: "Nick Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon"

WIMBLEDON - Wilander si sbilancia nella giornata in cui il tennista australiano tanto ha fatto discutere, con la conferenza stampa al veleno contro il pubblico londinese dopo la vittoria in 5 set contro il beniamino di casa Jubb: "Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon".

00:01:02, un' ora fa