Matteo Berrettini era uno dei principali candidati alla vittoria di Wimbledon, forte dei successi di Stoccarda e del Queen's. diversi infortuni che gli hanno precluso la partecipazione a tornei importanti. Ripercorriamo insieme le sfortune dell'ultimo biennio dell'allievo di Vincenzo Santopadre. Una mazzata difficile da digerire. Inutile girarci attorno:, forte dei successi di Stoccarda e del Queen's. La positività al Covid riscontrata poche ore prima del debutto sul campo 1 contro il cileno Garin , purtroppo, è solo l'ultima delle tegole della carriera del 26enne romano che da quando è entrato nell'èlite del tennis mondiale si è tolto parecchie soddisfazioni ma ha anche dovuto fare i conti conche gli hanno precluso la partecipazione a tornei importanti. Ripercorriamo insieme le sfortune dell'ultimo biennio dell'allievo di Vincenzo Santopadre.

Ad

Gennaio 2021, il forfait agli Australian Open

Wimbledon Maledizione finale: Cilic e Berrettini positivi, tremano Djokovic e Nadal 3 ORE FA

Un infortunio agli addominali rimediato nel finale del match di terzo turno contro il russo Khachanov costringe Matteo al ritiro prima della sfida valida per gli ottavi contro Stefanos Tsitsipas. Contro Khachanov il romano ha chiesto un Medical Timeout per un problema al costato, con gli addominali laterali sinistri massaggiati a lungo dal fisioterapista. Poi l'annuncio del forfait in conferenza stampa il giorno dopo.

Il Medical Timeout di Berrettini contro Khachanov Credit Foto Getty Images

Novembre 2021, sfumano le Atp Finals di Torino

Dopo la trionfale stagione sull'erba, coronata dalla prima finale con un italiano nella storia di Wimbledon e i quarti degli US Open, Berrettini, in campo con Zverev, rinuncia alle Atp Finals di Torino per il riacutizzarsi del problema agli addominali. Al suo posto subentra Jannik Sinner.

Berrettini sotto shock: "La serata più brutta della mia carriera"

Marzo-Maggio 2022, addio Roma e Roland Garros

Matteo rialza ancora una volta la testa e dimostra di avere doti caratteriali, oltre che tecniche, fuori dal comune: centra la semifinale degli Australian Open (persa in 4 set con il futuro vincitore Nadal) e difende la top10. Il fastidio agli addominali lo ferma di nuovo ad Acapulco contro Paul, torna ad Indian Wells, ma niente da fare: la sfortuna ha un conto aperto. Un infortunio alla mano destra lo obbliga al ritiro al Masters 1000 di Miami, il giorno del debutto contro l’argentino Cerundolo. Si deve operare. Inizia un lungo periodo di stop, di quasi tre mesi, in cui salta quattro 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid e Roma) e, soprattutto, il Roland Garros. Appuntamento sull'erba.

Matteo Berrettini ha deciso di operarsi alla mano destra, Instagram (@MatBerrettini) Credit Foto Instagram

Giugno 2022, la tegola Covid

Come sulle montagne russe, dopo 84 giorni di inattività l'allievo di Santopadre torna e bissa i successi di Stoccarda del 2019 e del Queen's del 2021 , diventando il quinto tennista con la migliore percentuale di vittorie sull'erba alle spalle di Federer, McEnroe, Djokovic e Laver. Nel mirino c'è Wimbledon, da difendere c'è una finale con lo spauracchio dei punti Atp che, comunque vada, andranno persi e, dunque, addio top10. Ed ecco il nemico più subdolo, proprio quando la tempesta sembrava passata: il Covid.

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

Wimbledon Berrettini positivo, salta Wimbledon: "Ho il cuore a pezzi" 4 ORE FA