Matteo Berrettini non potrà difendere la finale di Wimbledon. La peggiore delle notizie arriva direttamente dai profili social del tennista romano: l'allievo di Vincenzo Santopadre è risultato positivo al Covid-19 e in quanto tale si è dovuto cancellare dal tabellone maschile dove era testa di serie n° 8 e avrebbe dovuto esordire oggi, martedì 28 giugno, contro il cileno Garin. E' il secondo giocatore positivo nel main draw londinese dopo Marin Cilic. Matteo sarà sostituto dal lucky loser svedese Elias Ymer.

Il post di Berrettini

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei colleghi e di tutte le altre persone coinvolte nel torneo. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno!"

Ennesima tegola per Matteo

La positività al Covid non è il primo impedimento fisico che preclude a Matteo un torneo importante: l'operazione alla mano dello scorso marzo gli aveva fatto perdere il Masters 1000 di Miami, tutta la stagione sul rosso e il Roland Garros 2022, un problema ai muscoli addominali l'aveva costretto al forfait agli Australian Open 2021 (prima degli ottavi contro Tsitsipas) e alle Atp Finals 2021 a Torino (dove poi era subentrato Jannik Sinner come riserva).

