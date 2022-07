multa per entrambi i giocatori. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, sono stati presi provvedimenti nei confronti di Tsitsipas per il lancio violento della pallina in mezzo alla folla (10mila dollari per condotta antisportiva) e di Kyrgios per frasi oscene (4mila dollari). La partita del disagio tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas è culminata con una. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, sono stati presi provvedimenti nei confronti di Tsitsipas per il lancio violento della pallina in mezzo alla folla (10mila dollari per condotta antisportiva) e di Kyrgios per frasi oscene (4mila dollari).

I due, che si sono stuzzicati per tutto il match, a parole o a fatti, alla fine di questo incontro "maledetto" si sono stretti la mano senza guararsi in faccia e poi hanno rincarato la dose nelle rispettive conferenze stampa rivolgendosi reciproche offese . Il greco ha poi anche provveduto a dare tra le righe del pagliaccio al collega sul proprio account Instagram, citando soltando il tatuaggio che l'australiano ha sul polpaccio e che recita: "Date a un uomo la sua maschera e diventerà il suo vero io".

Le polemiche comunque erano già montate nei giorni scori soprattutto per il gesto violento di Tsitsipas, non dissimile da quello di Djokovic agli US Open 2020 e per il quale l'ex numero 1 del mondo era stato espulso dal torneo: i fan di Nole non hanno preso bene questa disparità di trattamento. Per Kyrgios invece si tratta della seconda multa nel torneo: era già stato sanzionato di 10mila dollari dopo il primo turno con Paul Jubb, a causa dello sputo verso lo spettatore.

