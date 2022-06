dall’inviato a Wimbledon. Da una parte il fresco campione di Eastbourne e, più in generale, uno dei tennisti più brillanti di questo 2022. Dall’altra un ragazzo alla quarta partita in carriera su questa superficie. Il finale? Senza sorprese. Lorenzo Musetti non riesce a ostacolare Taylor Fritz. Il tennista americano, testa di serie n°11 di questo torneo, passa agilmente con un perentorio 6-4 6-4 6-3 in un’ora e 44 minuti.

Non è stato un match a “senso unico”, perché non sarebbe una cronaca totalmente corretta. Casomai, una partita in cui comunque Fritz non ha mai dato la sensazione di essere in difficoltà. Non nel primo set, quando l’americano era finito sotto di un break fino al 4-2; tantomeno nella successiva seconda fase della partita, quando Lorenzo, per sua stessa ammissione, a un certo punto si è girato verso coach Tartarini e ha affermato: “Faccio 3 punti belli e 3 ca**ate”. E aveva ragione. E’ quella la fotografia in qualche modo del tennis di Musetti oggi, che ha giocato una partita troppo poco solida per poter pensare d'impensierire un giocatore come Fritz. Una sorta di rappresentazione brutale di quel concetto sempre applicabile: il tennis non è un concorso di bellezza, tutti i punti valgono uguale. E così Musetti ha saputo deliziare gli spettatori con qualche soluzione estrosa delle sue, ma al tempo stesso non ha mai dato la sensazione di poter vincere questo match. A favore di Fritz poi, nel momento chiave, ovvero il finale del secondo set, c’è stata anche un pizzico di fortuna. Il quarto set point – rivelatosi poi decisivo – è arrivato con un passante lungolinea di rovescio in allungo che ha pizzicato la linea per meno di un millimetro. Perso quel set, si è capito per Musetti che non c’era davvero più niente da fare.

Lorenzo si arrende così per il secondo anno consecutivo al primo turno e a due sorteggi comunque non molto fortunati. Hurkacz nel 2021, poi semifinalista. Fritz quest’anno, con ambizioni reali visto il tabellone. Il resto per il carrarino sarà esperienza e trovare magari migliori condizioni fisiche nei tornei di avvicinamento in ottica ‘erba 2023’. Tutte cose a cui potrà pensare tra un anno. Nel mentre, però, l'Italia del tennis incassa a Wimbledon un'altra sconfitta.

