Rafael Nadal fa eco a Novak Djokovic: fa eco a Novak Djokovic: se il serbo aveva definito "folle" la decisione di Wimbledon di escludere i giocatori russi e bielorussi a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, il 35enne spagnolo parla di "ingiustizia". Ecco le parole del campione del 21 volte campione Slam che nei prossimi giorni scenderà in campo nel Masters 1000 di Madri:

"Non possono fare molto loro. Che colpa hanno per quanto sta succedendo, mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono".

Ad

Wimbledon Wimbledon conferma: non servirà il vaccino. Djokovic al via 26/04/2022 A 14:15

Quanto tira forte Nadal? Il video del suo allenamento è impressionante

Wimbledon Wimbledon-gate, la proposta Rublev: "All'Ucraina il prize-money russo" 22/04/2022 A 09:01