Nick Kyrgios dopo 7 anni è dopo 7 anni è tornato ai quarti di finale di uno Slam ma alla vigilia della sfida contro Garin ha ricevuto una notizia che lo ha messo sotto la luce dei riflettori per accuse pesanti e che, verosimilmente, lo porteranno addirittura dinanzi a un giudice del Tribunale di Canberra nelle prossime settimane.

Nella giornata di ieri, martedì, è stato accusato di aggressione da Chiara Passari, la sua ex fidanzata, in Australia. Dopo la seduta di rifinitura, i giornalisti si sono recati sul campo dove stava completando il proprio allenamento chiedendo se avesse commenti in merito alle accuse che gli sono state mosse. Kyrgios, ha scelto di non addentrarsi, limitandosi solo a scherzare con i cronisti lasciandosi scappare un: “Mi sento come se fossi in un episodio di The Last Dance”, la celebre serie Netflix dedicata ai Chicago Bulls di Michael Jordan.

Ad

Wimbledon Il programma di mercoledì 6 luglio: Fritz-Nadal e Garin-Kyrgios 21 ORE FA

Kyrgios presumibilmente si riferiva all’imponente numero di operatori e telecamere che lo circondavano dopo una semplice sessione al campo pratica. Gli avvocati dell’australiano, in attesa che il loro assistito rilasci una conferenza stampa si sono limitati ad evidenziare: "Al momento le accuse mosse al nostro assistito non sono considerati fatti dal tribunale e il signor Kyrgios non è accusato di alcun reato fino alla sua apparizione davanti alla Corte".

No comment da Wimbledon

Kyrgios al momento non risulta imputato e l’accusa che gli viene mossa riguarda un reato la cui pena detentiva è di massimo due anni. Nè Wimbledon, nè l’ATP per ora invece non hanno emesso alcuna dichiarazione o comunicato in merito a questa vicenda per cui sarà chiamato a comparire i primi di agosto.

Kyrgios: "Le persone danno per scontati atleti come Federer e Serena"

Wimbledon Kyrgios: "Venivano a prendermi al pub alle 4 del mattino, ora è diverso" IERI A 18:01