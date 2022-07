Non succede, ma se succede è perché può succedere. Perché il successo di Sinner contro Alcaraz - di potenza e controllo, ma anche sotto pressione generazionale - ha valore intrinseco di svolta della carriera. Perché così bene il giovane Jannik non aveva mai giocato , ma non è per stato di grazia, bensì frutto d’una lunga lezione imparata. Perché piano con le parole ma il miglior Djokovic, quello invincibile, quello che purtroppo per intenderci ha battuto Berrettini un anno fa in finale, è rimasto a New York a raccogliere i pezzi del Grande Slam.

1. Battere Alcaraz: una lezione (imparata) che profuma di svolta

Fra presunti realismi e molta scaramanzia, i migliori tennisti compreso Sinner ci tengono davvero tanto a dire, ma proprio ogni santa volta, che “Ogni partita fa storia a sé”. Sarà pur vero che nel tennis ogni match è una finale, però per arrivare al Djokovic bisogna battere gli Alcaraz e allora un successo così, di potenza e controllo, contro chi ha quasi due anni in meno e già l’aveva battuto due volte, superato nel ranking, pareggiato i titoli ATP (5), vinto a Miami, Barcellona e Madrid, conta molto, moltissimo.

Anzi, oggi, conta tutto. Perché prima di Wimbledon, Jannik Sinner aveva perso tutte le sue partite sull’erba (4) e sempre, cioè 12 volte, contro un top-five battendo l’allora numero 6, che era Tsitsipas come oggi Alcaraz, solo a Roma nel 2020.

Così Sinner ha imparato la lezione del maestro Piatti – che voleva selezionare i tornei, programmando pause e variazioni di gioco a medio-lungo termine - nei nuovi giorni di coach Vagnozzi e ai preamboli di Darren Cahill. Pensare all’exploit di un rigenerato Sinner - al netto dell’estrema bravura di Cahill che ha allenato il più giovane (Lleyton Hewitt) e il più vecchio numero 1 al mondo (Andre Agassi) oltre ad Andy Murray, Ana Ivanovic e Andy Maurray - sarebbe infatti un grande errore.

Jannik Sinner Credit Foto Getty Images

2. La partita più bella, più completa, più tutto: una premessa contro Djokovic

Basti pensare che Jannik i quarti di finale di uno Slam li ha già giocati sia al Roland Garros (2020) che quest’anno a Melbourne, solo che oggi Sinner è un tennista più completo che raccoglie i frutti di un lungo lavoro. Ovvero, la paziente semina del grande Piatti.

Contro Alcaraz, Sinner è andato a rete 40 volte. Con Ymer 52. Contro Isner (16) e Warinka (31) saggiamente meno. Ha colto, studiato, rielaborato, e raffinato tutte le info che l’erba gli ha messo sotto i piedi e tirato contro la racchetta. Ha messo in campo la miglior versione (quasi inedita) del suo rovescio, svariato palle corte, in slice e con quelle volée che s’era quasi convinto di non saper giocare.

E' stato sorretto da un servizio molto solido e molto migliorato con la seconda, senza subire break per la seconda partita consecutiva. Ha rispondo a fondo e al corpo, mettendosi in vantaggio nello scambio dell’impaziente Alcaraz, allargando i confini di una sfida destinata ad almeno un decennio di battaglie su ogni superficie. Ha giocato dritti distruttivi su questa superficie anche più di quelli accelerati sul cemento. Morale? Che giocando così, c’è vita anche su un altro pianeta. Quello di Djokovic.

3. Da New York non è più il miglior Djokovic, se così si può dire

Si può dire che il Djokovic di oggi, e speriamo anche di domani, non sia propriamente il miglior Djokovic? Si può dire, ma per ora resti fra noi. Sussurriamo che qualcosa s’è rotto allo US Open, quando dopo 27 match consecutivi negli Slam trionfando a Melbourne, al Roland Garros e a Wimbledon, Djokovic s’è scoperto umano e ha pianto tremando a un game dal fallimento della sua missione: un Grande Slam da compiere nel suo destino crudelmente vincente.

È in quel momento di danza macabra a New York che s’è rotto qualcosa ed è Dubai che quest’anno, espulso dall’Australian Open, Nole ha cominciato a perdere partite “strane” contro Vesely, Davidovich Fokina (Monte-Carlo) e Rublev (Belgrado) prima di vincere a Roma e di più "lecite" sconfitte con Alcaraz (Madrid) e Nadal (Roland Garros).

Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

E detto che a invece Wimbledon Djokovic non perde dal celebre infortunio al polso contro Berdych (2017), tre volte campione in carica, imbattuto da 25 partite, negli ultimi giorni non ha però mai incantato cedendo un set, e molti turni di servizio, sia a Kwon che a van Rijthoven.

Diceva Stephen Hawking che non si cono miracoli, né eccezioni alle leggi della natura. Meno male che battere Djokovic a Wimbledon è cosa d’altri pianeti.

