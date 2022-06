Come da tradizione, è il campione in carica di Wimbledon ad aprire il Centre Court, che compie cent'anni, e così Novak Djokovic, che non giocava dai dolorosi quarti del Roland Garros con Nadal, ha vinto il suo match di primo turno battendo il sudcoreano Kwon Soon-woo, classe 1997, numero 81 del ranking mondiale.

Novak Djokovic al debutto di Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Tra il 6 volte campione dei Championships e il coreano c’è una naturale differenza che eppure non s’è così avvertita sul campo coperto di una Londra molto piovosa, essendo stato Kwon avanti 3-1 nei primi due set - vincendo il secondo - e molto concreto per almeno 3 set (con ultima palla break a favore nel quarto) fra servizi esterni ad aprirsi il campo, buoni avanzamenti, punti al volo e ottime manovre da fondo.

Wimbledon 2022: un'immagine suggestiva del Centre Court coperto durante Djokovic-Kwon Credit Foto Getty Images

Sono le statistiche della partita ad attestare il bel tennis di Kwon, che ha vinto 7 game a zero e avuto 6 palle break, e le difficoltà intermittenti di Djokovic, falloso e un po’ impreciso, con 30 errori gratuiti a referto e meno della metà dei punti vinti con la seconda di servizio.

Hanno inciso i durissimi parziali di Djokovic: 5 game consecutivi da 1-3 nel primo set, 12/3 punti nel terzo set da palla break Kwon e 15/1 nel quarto per spingersi 4-1. Così con ultimo game perfetto, per un totale di 15 ace, Nole ha archiviato la sua 80a vittoria a Wimbledon, unico giocatore ad avere l’otto davanti in tutti gli Slam dopo Australian Open (82), Roland Garros (85) e US Open (81).

Sandgren, Zeballos, Edmund, Khachanov, Nishikori, Nadal, Anderson (2018); Kohlschreiber, Kudla, Hurcacz, Humbert, Goffin, Bautista Agut, Federer (2019); Draper, Anderson, Kudla, Garin, Fucsovics, Shapovalov, Berrettini (2021): battuto Kwon Soon-woo, Novak Djokovic è anche in serie da 22 partite a Wimbledon. Tre volte campione in carica del torneo, l’ultima sua sconfitta all’All England Club risale a cinque anni fa quando, nel 2017 si ritirò per il famoso infortunio al polso contro Berdych.

