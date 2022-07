dall'inviato a Wimbledon. In questa edizione 2022 Wimbledon celebrava i 100 anni del suo campo Centrale. Non poteva che essere lui, Novak Djokovic, a rendere l’omaggio più prezioso. Il serbo, su questo specifico prato, è imbattuto dal 2013, anno in cui di dovette registrare un altro avvenimento storico – il titolo di Andy Murray che scacciava la ‘maledizione Fred Perry. Insomma, non c’è immagine più iconica al momento di Novak Djokovic sul Centrale di Wimbledon. Il quarto titolo consecutivo all’All England Club – meglio di lui, a quota 5, Borg e Federer – il 7° complessivo qui in carriera – meglio di lui, solo Federer a 8 – e il 21° trionfo slam – meglio di lui, solo Rafael Nadal.

Ad

Per trionfare, per aggiornare i numeri della sua incredibile carriera e aggirare l’ostacolo Nick Kyrgios, Novak Djokovic ha però dovuto tirare fuori ancora una volta qualcosa di speciale. L’australiano, alla prima di sempre in un ultimo atto dello Slam, si era approcciato infatti con il miglior piglio possibile. Una sorta di roulette quella di Kyrgios, che aveva scelto – come spesso fatto nei momenti di difficoltà durante queste due settimane – di tirare prima e seconda quasi indistintamente. Una tattica che era riuscita a pagare in avvio, con un Djokovic in evidente difficoltà a leggere le sassate al servizio di un giocatore che, calendario alla mano, non affrontava da più di 5 anni. Si spiega così in quel 72% di prime in campo e di – clamoroso – 83% di punti vinti con la seconda di servizio, il primo set preso da Kyrgios. Un parziale che obbligava Djokovic a dover ancora una volta rimontare, esattamente come successo ai quarti di finale con Sinner (2 set) e in semifinale con Norrie (1 set).

Wimbledon Djokovic-Kyrgios, Corretja: "Può succedere di tutto" 20 ORE FA

Ha messo insieme così un po’ di tutto, Nole, per girare la partita. E qualcosina di suo forse ci ha messo anche Kyrgios, che fin da inizio secondo set ha accettato maggiormente quello scambio prolungato dal fondo che nonostante l’avesse visto spesso vincente, non sarebbe mai potuto essere territorio di caccia duraturo sulla distanza. E infatti Djokovic ha prima incominciato a vincere gli scambi prolungati e poi, piano piano, a fare giocare sempre di più Nick Kyrgios quando l’australiano andava al servizio. Raddrizzato il secondo parziale con un set preso per 6-3 – nonostante un ultimo game complicato – la partita ha preso questa evidente direzione soprattutto nel terzo set. Da lì in poi, in sostanza, ogni turno di servizio di Kyrgios dava la sensazione di essere complicato, mentre ogni momento di battuta di Djokovic filava via sostanzialmente liscio. Merito, anche, della capacità del serbo di trovare un’eccellente giornata al servizio. Se è infatti vero che Kyrgios esce da questa finale con 30 ace complessivi, quinta miglior prestazione dal 1991 a oggi, il Djokovic capace di chiudere a quota 15 ace e con un 83% di punti vinti quando ha messo la prima, dà l’idea dell’altrettanta sostanza messa in campo dal serbo. Il resto, probabilmente, l’ha fatta quel pizzico di malizia in più nel momento decisivo. Il tie-break del quarto set, infatti, ha visto in campo un Kyrgios troppo poco solido per poter pensare di forzare la partita al quinto. Mentre proprio in quell’occasione, com’era stato nella finale 2019 con Federer, Djokovic si è fatto quasi perfetto.

Djokovic ha centrato così il titolo più atteso in questo complicato 2022. Una vittoria che non dà punti slam – il serbo scivolerà paradossalmente al n°7 del mondo e resta n°10 della Race – ma che gli consente di dare un senso alla stagione. In primis, perché Rafa Nadal torna a -1 nella rincorsa infinita alla questione GOAT. In secundis, perché il successo lo pone più sereno anche per il finale di stagione. Questa vittoria gli consentirà infatti quasi sicuramente un pass per le ATP Finals a prescindere dalla Race. Djokovic non verrà infatti a Torino solo se un giocatore a fine anno davanti a lui tra la posizione n°8 e n°20 del mondo, vincerà US Open. A oggi, possibilità piuttosto remota. Insomma, questo Wimbledon mette a posto ogni cosa e rilancia Nole nella corsa ai suoi record.

su Nick Kyrgios

Cosa dire infine dello sconfitto, Nick Kyrgios? Che può uscire più che soddisfatto da un risultato che lui stesso forse non aveva nemmeno immaginato. La prima finale Slam è il frutto, al di là delle buone coincidenze sul cammino, di una sorta di maturazione comunque evidente. Non sapremo se tornerà qui, come dichiarato da Djokovic nel discorso di ringraziamento. Ma di certo ha regalato pathos e spettacolo a una finale comunque divertente. Insomma: Kyrgios, per quanto divida, resta un patrimonio del tennis. A lui, se avrà voglia, il compito di provare a ripresentarsi a questi livelli un po’ più spesso.

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

Wimbledon Quasi amici: la nuova realtà di Kyrgios e Djokovic 21 ORE FA