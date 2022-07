Novak Djokovic è pronto per la . Il fuoriclasse serbo è alla caccia del suo settimo sigillo ai Championships, e del torneo del Grande Slam numero 21. In poche parole, il nativo di Belgrado si trova Nick Kyrgios. finale del torneo di Wimbledon 2022 . Il fuoriclasse serbo è alla caccia del suo settimo sigillo ai Championships, e del torneo del Grande Slam numero 21. In poche parole, il nativo di Belgrado si trova nel suo terreno di caccia preferito , ovvero il Centre Court di Church Road, dove se la dovrà vedere con il sempre pericolosissimo

Dopo un percorso più complicato del solito (l’ex numero uno del mondo ha perso 4 set nei soli ultimi 3 turni) Nole dovrà prendere con le pinze il rivale australiano, con il suo gioco potente ed aggressivo ed il suo carattere spesso fuori dalle righe. “Il mio rapporto con Kyrgios? Non so se posso già chiamarla amicizia, ma ora è migliore rispetto a quello che avevamo prima dello scorso gennaio. La situazione si è rivelata difficile per me in Australia, ma lui è stato uno dei pochi giocatori a difendermi pubblicamente. Ho apprezzato davvero quello che ha fatto per me. Non mi stancherò mai di dirgli grazie”. (Fonte: TennisWorldItalia.com).

Il campione serbo passa poi ad analizzare la sua situazione nello specifico e cosa si aspetta dalla finale:“Quello che è successo in Australia fa parte del passato, sono trascorsi sei mesi. La prima parte di stagione è stata complicata per me dal punto di vista mentale, ma sono felice di aver raggiunto un’altra finale Slam. Spero di dare il massimo e di vincere. Nick ha un servizio incredibile. Il suo movimento è fluido e veloce. Può raggiungere qualsiasi angolazione. Può essere aggressivo o giocato con intelligenza. È davvero difficile leggere il suo servizio. Alla fine, sarà una battaglia mentale. Vincerà chi riuscirà a mantenere la calma nei momenti importanti” .

Uno come lui, tra le altre cose, sa perfettamente cosa significhi arrivare a questi punti:“È sempre un obiettivo raggiungere la partita in cui ci si gioca il titolo. Almeno per me in ogni torneo e, in particolare, in ogni Slam. Sono davvero soddisfatto di essere in questa posizione. So che posso giocare meglio, ma sono contento per questa vittoria. Sono consapevole della posta in palio in ogni torneo dello Slam. A questo punto della mia carriera, non so quante altre opportunità avrò di vincere un Major”.

Il piano tattico è ben chiaro nella sua mente: “Cercherò di preparare bene la partita e di credere in me stesso. Ogni giocatore è diverso, non voglio parlare della mia routine. Ci sono delle cose che faccio per essere proprio mentalmente e fisicamente. Non ho la garanzia che le cose funzionino, perché in campo tutto cambia velocemente. A volte riesci a gestire la pressione meglio del tuo avversario, altre no. L’esperienza che ho ottenuto giocando a questi livelli potrebbe aiutarmi in finale, ma allo stesso tempo sappiamo tutti di cosa è capace Kyrgios. Mi aspetto che giochi in maniera molto aggressiva. Sono pronto e spero che vinca il migliore” .

La versione di Kyrgios

Nick Kyrgios si prepara per la finale del torneo di Wimbledon 2022. La sua “prima volta” all’atto conclusivo di un Major, proprio sul Centre Court più famoso del mondo. Il tennista australiano si troverà dall’altra parte della rete un rivale quanto mai pericoloso come Novak Djokovic, che su questi campi ha vinto già in sei occasioni, per un confronto di stili davvero particolare.

Se il serbo ha superato Cameron Norrie in 4 set nella sua semifinale, il nativo di Canberra non ha dovuto nemmeno scendere in campo, visto il clamoroso ritiro di Rafa Nadal. Le sue parole in conferenza stampa prendono il via proprio da qui.

“Non sono riuscito a parlare con Rafa, ho scoperto tutto mentre ero a cena, prima della sua conferenza stampa. La mia prima sensazione è stata di delusione. Avevo concentrato tutte le mie energie nell’affrontarlo, nella mia tattica di gioco, nelle emozioni di scendere in campo e in tutto il resto. Non è stato facile per lui prendere questa decisione. Sono sicuro che una parte di lui voleva giocare la partita. Quest’anno ha perso pochissimo, sono sicuro che avrebbe voluto vincere tutti e quattro i Grandi Slam, quindi non è stato facile. Ho pensato di mettere su un bel post per dire che abbiamo avuto delle grandi battaglie, e che in fondo tutti volevano vedere come saremmo andati in guerra oggi. Spero solo che stia meglio”. (Fonte: TennisWorldItalia.com).

Nick Kyrgios spiega poi le sue sensazioni prima della finale di Wimbledon:

Non avrei mai pensato di poter arrivare qui, se devo essere sincero. Non ringrazierò mai abbastanza il circuito junior per quello che ha fatto per la mia fiducia, quando ero il numero uno al mondo. Ho girato per i Grandi Slam e sono stato vicino ai migliori professionisti, li ho visti qui, ma non ho mai pensato di poter lottare per il titolo. Mi sembra che questo sia l’apice del tennis. Una volta vinto un titolo del Grande Slam, cos’altro si può ottenere? Sono orgoglioso e non vedo l’ora di andare avanti. Darò tutto e vedremo cosa succederà”.

Ultima battuta sul suo rapporto con il tennis che, a quanto pare, è conflittuale.

“Ci sono momenti in cui odio questo sport, ma ci sono anche momenti in cui mi sento una delle persone più competitive sulla faccia della terra. Su tutto, che si tratti di Nintendo, di giocare a basket… tutto. Amo il tennis, ma soprattutto amo competere. Mi piace il fatto che nello sport ci sia un vincitore e un perdente, e non so se riuscirò mai a cambiarlo. Una cosa è certa: che si vinca o si perda, domenica me ne andrò felice. È un successo incredibile, soprattutto a 27 anni, in quello che pensavo fosse l’ultimo tratto della mia carriera. Non ho mai pensato di poter essere qui, ma ora ho una possibilità”.

