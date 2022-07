dall'inviato a Wimbledon. Questa volta non è servito nemmeno il pep-talk del caso, il discorsetto motivazionale davanti allo specchio in stile De Niro in Taxi Driver. Cameron Norrie, alla fine del secondo set, aveva già finito il suo sprint e in quel cambio di maglia negli spogliatoi, Novak Djokovic, non ha probabilmente avuto un granché da dirsi. Il più era già fatto.

Ad

Il serbo, infatti, era riuscito a chiudere il secondo parziale con 3 game consecutivi proprio dal 3-3, raddrizzando così un primo set che definire stupefacente è dir poco. Djokovic, maxi favorito della viglia, era infatti entrato in campo ancora una volta in maniera piuttosto sorniona. Problema che “la sveglia” di Sinner avevamo creduto avesse risolto. Così, evidentemente, non è stato. Tre turni di servizio persi per un 6-2 a favore di Norrie tanto incredibile nell’andamento quanto esaltante per il pubblico del Centrale, che un boato fragoroso – per dirla tutta – l’aveva già lanciato sul primo punto della partita: servizio Djokovic, 0-15 Norrie.

Wimbledon Kyrgios: "Con Djokovic è strano... prima ci "odiavamo", ora ci mandiamo DM" 4 ORE FA

Ci hanno provato in tutti i modi a spingerlo, l’adottato britannico Norrie (nato in Sudafrica, cresciuto in Nuova Zelanda e di formazione tennistica collegiale americana), ma al di là dello sprint iniziale e di tutti i decibel possibili, la sua fiammata è durata appunto un set e mezzo.

Poi è uscito Novak Djokovic. Il vero Novak Djokovic. E la musica è cambiata piuttosto in fretta. Anche perché dal punto di vista tennistico, Norrie, stava chiaramente sovraperformando, reggendo un ritmo col dritto che non gli appartiene e ottenendo tantissimo anche dal rovescio, da sempre punto debole del britannico. E Djokovic, di contro, stava servendo troppo male e proponendo un gioco troppo falloso per un tennista alla soglia della 32esima finale Slam della carriera, record assoluto per il maschile.

E così, le cose, proprio da quel break, si sono riallineate nella normalità dei fatti. Norrie si è fatto più falloso, Djokovic si è fatto più solido. E la partita si è conclusa come tutti si aspettavano senza particolari drammi: 2-6 6-3 6-2 6-4 il punteggio a favore di Nole in poco più di 2 ore.

Un risultato che vale a Djokovic l’ottava finale qui a Wimbledon – ne ha persa solo una, con Murray, nel lontano 2013 – e la 32esima, appunto, più in generale, a livello Slam. Un traguardo che gli consente di superare Roger Federer e mettersi solo a -2 dalle 34 della Evert e a -1 dalle 33 di Serena Williams, colleghe del circuito femminile che possono vantare statisticamente più di lui. Ad attenderlo ci sarà, di contro, un Nick Kyrgios alla prima apparizione di sempre. Un tennista che la scorsa notte è avanti 2-0 nei precedenti. Certo, domenica, ci sarà in palio qualcosa in più di un passaggio in semifinale ad Acapulco (2017) o ai quarti di finale di Indian Wells (stesso anno). In entrambi i casi però il buon Nick seppe sconfiggere l’arcirivale Djokovic – – ne ha persa solo una, con Murray, nel lontano 2013 – e la, appunto, più in generale,. Un traguardo che gli consente di superare Roger Federer e mettersi solo a -2 dalle 34 della Evert e a -1 dalle 33 di Serena Williams, colleghe del circuito femminile che possono vantare statisticamente più di lui. Ad attenderlo ci sarà, di contro,. Un tennista che la scorsa notte ha dichiarato di non aver nemmeno dormito dall'emozione , ma che con Djokovic vanta una statistica piuttosto interessante:. Certo, domenica, ci sarà in palio qualcosa in più di un passaggio in semifinale ad Acapulco (2017) o ai quarti di finale di Indian Wells (stesso anno). In entrambi i casi però il buon Nick seppe sconfiggere l’arcirivale Djokovic – all’epoca non propriamente in buoni rapporti come oggi – senza nemmeno perdere un set. Insomma: domenica non prendete impegni. Per quanto visto in questo torneo, infatti, c’è molto semplicemente quella che è la miglior finale possibile.

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

Wimbledon Sinner fa venire il mal di testa a Djokovic e lo infila col pallonetto 06/07/2022 A 07:18