Wimbledon 2022, ci siamo! : dalle 12 tutti in campo, tranne sul centrale dove Novak Djokovic, vincitore lo scorso anno contro il nostro Matteo Berrettini in finale - attende il sudcoreano Soonwoo Kwon alle 14.30. C'è grande attesa per rivedere all'opera Nole, così come non vediamo l'ora di vedere i nostra portacolori: ben sei gli italiani impegnati nella prima giornta di gare, con Andrea Vavassori ad aprire le danze contro l'americano Frances Tiafoe. Occhi puntati anche su Jannik Sinner, impegnato contro Wawrinka, mentre Fabio Fognini cerca la rivincita sull’olandese Tallon Griekspoor; in campo femminile, Lucia Bronzetti debutta con l’americana Ann Li ed è di scena il derby tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Torna l'emozione dei Championships : dalletutti in campo, tranne sul centrale dove, vincitore lo scorso anno contro il nostro Matteo Berrettini in finale - attende il sudcoreano Soonwoo Kwon alle. C'è grande attesa per rivedere all'opera Nole, così come non vediamo l'ora di vedere i nostra portacolori: ben sei gli italiani impegnati nella prima giornta di gare, conad aprire le danze contro l'americano Frances Tiafoe. Occhi puntati anche su, impegnato contro Wawrinka,cerca la rivincita sull’olandese Tallon Griekspoor; in campo femminile,debutta con l’americana Ann Li ed è di scena il derby tra

Ad

Il match del giorno

Wimbledon Sinner: "Berrettini tra i favoriti. Voglio onorare il torneo" 13 ORE FA

Jannik Sinner vs Stan Wawrinka (ore 16 circa)

Jannik, ora tocca a te! Sinner debutta a Wimbledon 2022 e va a caccia della prima vittoria ai Championships. L’altoatesino è atteso da un complicato ostacolo di nome Stan Wawrinka: lo svizzero forse anzi certamente non è più quello di una volta ma è sempre pericoloso. Sono due i precedenti tra i giocatori, anche se datati: bisogna infatti tornare alla fine del 2019, quando Jannik stava iniziando a mostrare quel grande potenziale che oggi lo colloca in vicinanza della top ten. Agli US Open l’azzurro si qualificò, trovò l’elvetico e ci giocò contro bene, pur perdendo in quattro set. Più netto il risultato della semifinale di Anversa, la prima dell’odierno nuemro 2 d’Italia a livello ATP, che si chiuse con un 6-3 6-2 a favore di Wawrinka.

Gli italiani in campo

Frances Tiafoe v Andrea Vavassori – primo match campo 17

Jannik Sinner v Stan Wawrinka – terzo match campo 2

Martina Trevisan v Elisabetta Cocciaretto – terzo match campo 4

Lucia Bronzetti v Ann Li – terzo match campo 9

Tallon Griekspoor v Fabio Fognini – terzo match campo 16

Order of play Day 1: lunedì 27 giugno 2022

Centrale - 14:30

1. Novak Djokovic v Soonwoo Kwon

2. Alison Van Uytvanck v Emma Raducanu

3. Andy Murray v James Duckworth

Campo n.1 - 14:00

1. Mirjam Bjorklund v Ons Jabeur

2. Jan-Lennard Struff v Carlos Alcaraz

3. Angelique Kerber v Kristina Mladenovic

Campo n.2 – 12.00

1. Cameron Norrie v Pablo Andujar

2. Bernarda Pera v Anett Kontaveit

3. Jannik Sinner v Stan Wawrinka

4. Maria Sakkari v Zoe Hives

Campo N.3 – 12.00

1. Alejandro Davidovich Fokina v Hubert Hurkacz

2. Danielle Collins v Marie Bouzkova

3. Tamara Korpatsch v Heather Watson

4. Ryan Peniston v Henri Laaksonen

Campo n.12 – 12.00

1. Casper Ruud v Albert Ramos-Vinolas

2. Kaja Juvan v Beatriz Haddad Maia

3. Belinda Bencic v Qiang Wang

4. Steve Johnson v Grigor Dimitrov

Campo n.18 – 12.00

1. Jodie Burrage v Lesia Tsurenko

2. Enzo Couacaud v John Isner

3. Jay Clarke v Christian Harrison

Non prima delle 17:00

4. Marta Kostyuk v Katie Swan

Campo n.4 – 12.00

1. Tommy Paul v Fernando Verdasco

2. Camila Osorio v Elise Mertens

3. Martina Trevisan v Elisabetta Cocciaretto

4. Carlos Taberner v Reilly Opelka

Campo n.6 – 12.00

1. Tomas Martin Etcheverry v Ugo Humbert

2. Clara Tauson v Mai Hontama

3. Tamara Zidansek v Panna Udvardy

4. Taro Daniel v Sebastian Baez

Campo n.7 – 12.00

1. Anhelina Kalinina v Anna Bondar

2. Alejandro Tabilo v Laslo Djere

3. Oscar Otte v Peter Gojowczyk

Campo n.8 – 12.00

1. Maximilian Marterer v Aljaz Bedene

2. Aleksandra Krunic v Sorana Cirstea

3. Daniel Altmaier v Mikael Ymer

4. Daria Saville v Viktoriya Tomova

campo n.9 – 12.00

1. Benoit Paire v Quentin Halys

2. Federico Coria v Jiri Vesely

3. Lucia Bronzetti v Ann Li

4. Yanina Wickmayer v Lin Zhu

campo n.10 – 12.00

1. Ylena In-Albon v Alison Riske

2. Rebecca Marino v Katarzyna Kawa

3. Maddison Inglis v Dalma Galfi

4. Alexander Bublik v Marton Fucsovics

Campo n.11 – 12.00

1. Thiago Monteiro v Jaume Munar

2. Jule Niemeier v Xiyu Wang

3. Tim Van Rijthoven v Federico Delbonis

campo n.14 – 12.00

1. Adrian Mannarino v Max Purcell

2. John Millman v Miomir Kecmanovic

3. Astra Sharma v Tatjana Maria

4. Oceane Dodin v Jelena Ostapenko

campo n.15 – 12.00

1. Nikoloz Basilashvili v Lukas Rosol

2. Kaia Kanepi v Diane Parry

3. Dusan Lajovic v Pablo Carreno Busta

4. Shuai Zhang v Misaki Doi

campo n.16 – 12.00

1. Katerina Siniakova v Maja Chwalinska

2. Thanasi Kokkinakis v Kamil Majchrzak

3. Tallon Griekspoor v Fabio Fognini

4. Ekaterine Gorgodze v Irina-Camelia Begu

campo n.17 – 12.00

1. Frances Tiafoe v Andrea Vavassori

2. Caroline Garcia v Yuriko Miyazaki

3. Magda Linette v Fernanda Contreras Gomez

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Nadal mette nel mirino Wimbledon: l'allenamento a Maiorca

Wimbledon Serena: "Tifo per Rafa, ho chiamato il mio cane come lui" UN GIORNO FA