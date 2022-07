La prima settimana di Wimbledon sta volgendo al termine. Mentre Novak Djokovic e Rafael Nadal stanno scalando match dopo match il tabellone maschile, l'otto volte vincitore del torneo, Roger Federer, come noto non è presente a Londra. E' la prima assenza ai Championships dal 1999. Il 20 volte campione Slam si sta ancora riprendendo dal terzo intervento al ginocchio a cui si è sottoposto la scorsa estate. A causa di esso ha dato forfait alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli Australian Open 2021. L'ultima apparizione nel circuito dello svizzero risale ai quarti di finale di Wimbledon 2021 persi contro il polacco Hurkacz (poi eliminato da Matteo Berrettini).

Federer sta condividendo i vari step del suo recupero sui social. Ci sono stati molti dubbi sul fatto che Roger potesse tornare in campo a 40 anni (41 il prossimo 8 agosto), ma lui stesso ha chiarito che la carta ritiro per ora non è contemplata. Anzi, ha messo nel mirino la Laver Cup , ovvero torneo in cui sei tra i migliori giocatori europei (ci saranno anche Nadal e Murray) sfidano sei avversari del resto del mondo che si svolgerà a settembre a Londra. Federer giocherà il doppio con il rivale di sempre, Nadal.