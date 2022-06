Tre anni dopo il suo ultimo match a Wimbledon, sconfitto in semifinale da Federer, Rafael Nadal torna a calcare il Centre Court ed è come se in due giorni di torneo avesse eliminato tre avversari sul suo cammino: il finalista 2017 Marin Cilic e l’uscente Matteo Berrettini, positivi al Covid-19, e Francisco Cerundolo per primo dall’altra parte della rete.

Rafa ha vinto con un match paziente e ugualmente contorto contro il ventitreenne argentino che, numero 41 ATP pur senza vittorie negli Slam, quest’anno ha raggiunto la semifinale di Rio su terra e a Miami sul veloce. E anche oggi su erba ha mostrato un buon gioco di manovra da fondo, con certi gran bei dritti accelerati in avanzamento, ottimi drop-shot e qualche altra variazione di polso.

Non abbastanza per impensierire Nadal, ma sufficiente per tenerlo in campo oltre 3 ore, strappargli un set, il terzo, e farlo ancora penare al quarto, con break del 2-1 al termine di un game giocato di grazia e a tutto braccio.

È stato uno sfidante davvero ostico Cerundolo, come quando ha rimontato il primo break di svantaggio da 1-3 a 3-3. Come nel nono game, chiamando Rafa a cancellare 3 palle break (di cui due consecutive) con la prima di servizio per chiudere il primo conto 6-4.

Come quando sempre di spinta, dopo un calo nel secondo set, fa break back a zero nel terzo con risposta vincente (2-2), va a servire sul 5-3 e si porta a casa un meritatissimo parziale.

Come ancora nel quarto set, come si diceva, avanti 3-1 cancellando una palla del contro-break e procurandosene altre 4 (per un totale di 9 nell’ultima partita) del 4-1 e servizio che invece, in un amen di Nadal, diventa 4-4, anzi 5-4 con un parziale di 14 punti a uno e colpo di grazia in risposta: 6-4 6-3 3-6 6-4, 3 ore e 33 minuti di gioco.

Nadal giocherà contro il trentaduenne lituano Ricardas Berankis, che all’esordio ha battuto Sam Querrey 6-4 7-5 6-3 ma a Wimbledon, in otto partecipazioni, non ha mai superato il muro del secondo turno.

