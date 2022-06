Serena WIlliams nel tennis che conta è durato solo un match, i suoi cerotti sulla guancia destra. Se lo sono chiesti tutti, a Wimbledon e sui social network. Erano già apparsi sul volto della 23 volte campionessa Slam durante le due partite di doppio giocate a Eastbourne, in coppia con la tunisina Ons Jabeur. Il ritorno dinel tennis che conta è durato solo un match, quello contro Harmony Tan, perso in tre set martedì sera . Ma la tennista americana, si sa, ha una risonanza mediatica che non si limita al mero risultato di campo. In particolare hanno fatto discutere. Se lo sono chiesti tutti, a Wimbledon e sui social network. Erano già apparsi sul volto della 23 volte campionessa Slam durante le due partite di doppio giocate a Eastbourne, in coppia con la tunisina Ons Jabeur.

Serena Williams e Ons Jabeur Credit Foto Getty Images

Ad

Secondo il Times, Serena lo usa per un vecchio problema di sinusite di cui parlò nel 2007 all'Edinburgh Evening News (“Soffro di sinusite. Giocare a tennis o fare qualsiasi cosa ogni giorno non è facile, senti molta pressione, congestione e dolore e ti alleni per il Grande Slam... non è facile"). Il nastro le servirebbe per alleviare i sintomi. Ma quando a Eastbourne le hanno chiesto direttamente di cosa si trattasse, lei si è rifiutata di rispondere. Il mistero rimane.

Wimbledon LIVE DAY 4: anche Bautista Agut positivo. Tra poco Sonego-Gaston 2 ORE FA

Serena: "Tifo per Rafa, ho chiamato il mio cane come lui"

Wimbledon Alcaraz non sbaglia, Isner elimina Murray e raggiunge Sinner 15 ORE FA