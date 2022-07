Far venire il mal di testa a, sballottandolo a destra e sinistra per il campo come una pallina da flipper e poi infilzandolo con un pallonetto dopo averlo portato a rete non è una cosa che si vede tutti i giorni su un campo da tennis. nel corso del match valido per i quarti di finale di Wimbledon , è riuscito a metterlo in pratica addirittura sul campo centrale e al cospetto del Royal Box, visto che presenti sulle tribune a godersi lo spettacolo oltre al pubblico delle grandissime occasioni c’erano anche il principe William e la moglie Kate Middleton.

Uno degli scambi più lunghi (20 colpi) e più applauditi di un match vinto in rimonta dal campione in carica serbo al 5° set ma in cui per 90’ abbondanti è stato il 20enne golden boy azzurro a menare le danze e ad impressionare per la capacità di rispondere colpo su colpo a uno straordinario giocatore come Djokovic e per l’abilità di essere efficace al servizio, granitico in risposta e chirurgico col dritto. Poi nel terzo set Nole ha acceso il motore e cambiato la sceneggiatura, trasformandola in un monologo ma gli applausi e la consapevolezza di aver lottato ad armi pari con un marziano c’è. A 20 anni non è certo banale.