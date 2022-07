Ed eccola qui la favola del torneo. Una tennista quasi trentacinquenne che è nata l’8 agosto (come Federer) del 1987 e che giovedì disputerà la prima semifinale di Wimbledon dopo aver disputato un solo match di terzo turno nel suo "Career Slam“ di 34 partecipazioni dal 2009. E naturalmente” ai Championships, ma nel lontano 2015.

Perché Tatjana Maria è tedesca del Baden-Württemberg e su erba ha sempre giocato bene, con un titolo al Mallorca Open nel 2018 dopo esser diventata mamma di Charlotte, il 20 dicembre 2013. Era il suo primo titolo WTA e il secondo, quest’anno a Bogotà, è giunto un anno dopo la nascita della secondogenita Cecilia.

Nata Malek e Maria dal matrimonio Nel 2013 con Charles-Edouard, dopo aver sorpreso Sorana Cirstea all’esordio ed eliminato Maria Sakkari al terzo turno, Maria ha profittato agli ottavi dell'ennesimo disastro sportivo di Jelena Ostapenko, che ha avuto 2 match-point consecutivi nel secondo set, perdendo 7-5 al terzo.

Infine il successo di oggi, per non farsi mancare un’altra rimonta, con la giovane connazionale Jule Niemeier, classe 1999: 4-6 6-2 7-5. In semifinale ci sarà la vincente di Bouzkova-Jabeur.

