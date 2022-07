La coppia testa di serie n° 1 nel tabellone del doppio maschile di Wimbledon, Joe Salisbury/Rajeev Ram, ha scatenato una feroce polemica durante la partita valida per i quarti di finale contro il duo francese formato da Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin. Il motivo? Una revisione di Hawk-Eye ("occhio di falco") considerata errata, tanto da richiederne lo spegnimento.

Cosa è successo

Nel secondo set i n° 1 al mondo, Salisbury e Ram, credono di aver messo a segno il break sul 5-5, ma una revisione chiesta da Mahut/Roger-Vasselin stabilisce che la loro volèe ha scheggiato la linea di fondo. Si innesca così una reazione furibonda del duo anglo-americano che sostiene che la tecnologia sia difettosa e avvia una protesta contro il giudice di sedia Fergus Murphy. "Rigiochiamo il punto. E spegniamo la macchina. Non siamo nel futuro qui".

Salisbury chiede che il supervisor venga sul Campo n. 2. In un primo momento i due tornano alle loro panchine, dichiarando di non giocare fino a quando l'arbitro Fergus Murphy non si sia assicurato che l'occhio di falco sia spento. Murphy dice ripetutamente che l'occhio di falco non sarà disattivato e che la coppia deve andare avanti, cosa che alla fine fa, per poi perdere il set 7-1 al tie-break.

